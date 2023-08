Una prima sessione in cui non mancano alcune prove a livello aerodinamico in casa Honda e Yamaha. A lungo è Fabio Quartararo il migliore della sessione, finché proprio sul finale non arriva la Ducati di Johann Zarco. Di nuovo una Rossa al comando, ma seguono una Yamaha ed una Aprilia, prima di trovare altre due Desmosedici. Ed il campione MotoGP in carica dov’è finito? Di seguito tempi e cronaca della prima sessione al Red Bull Ring.

MotoGP, il sostituto e la wild card

Alex Rins ha ancora una lunga strada davanti a sé prima di tornare in forma. LCR Honda deve nuovamente rinunciare al pilota spagnolo, che comunque è presente nel box per la prima volta dall’infortunio al Mugello. Solo da spettatore, la sua RC-V è nelle mani di Iker Lecuona, al suo quarto round in MotoGP. Aprilia invece schiera tutti i suoi piloti: in azione c’è anche il collaudatore Lorenzo Savadori, protagonista di una nuova wild card e perno del progetto MotoGP della casa di Noale. Si cercano conferme dopo quanto visto a Silverstone, meglio detto ottenere il primo risultato di peso su un circuito finora tabù per Aprilia. C’è anche Dani Pedrosa, il collaudatore KTM non è in azione in pista (quello avverrà a Misano) ma attento osservatore a bordo pista del lavoro dei ragazzi del marchio di casa.

MotoGP Prove 1

Non inizia al meglio per Alex Marquez: poche curve ed ecco una strana fumata bianca dalla ruota anteriore della sua Desmosedici. All’inizio piccola, poi sempre più importante, finché il pilota Gresini non si accorge del guaio e si ferma così a bordo pista. Un problema dovuto alla fuoriuscita di fluido, conseguenza della rottura di un paraolio di uno stelo della forcella. Marc Marquez invece ha già anticipato ieri in conferenza stampa che fin da questa sessione proverà il nuovo pacchetto aerodinamico portato da Honda, a disposizione sia sua che di Joan Mir. Non l’unico, anche Fabio Quartararo e Yamaha hanno un nuovo pacchetto aerodinamico per questo Gran Premio, novità che l’iridato MotoGP 2021 non esita a provare da subito. Un test che gli permette di volare al comando, scalzando Vinales inizialmente in testa alla classifica. A referto un incidente per Marc Marquez nei minuti finali, una scivolata alla curva 4 in seguito ad un leggero passaggio nella ghiaia.

La classifica

I settori migliori

Foto: motogp.com