Tutto pronto per l’appuntamento nei Paesi Bassi, da domani si fa sul serio. Attenzione al pilota di casa Jeffrey Herlings, che mira a tornare sul podio di GP, attenti però al leader MXGP Jorge Prado, Romain Febvre, Jeremy Seewer e vedremo chi altri. Chissà poi come andrà in MX2: Andrea Adamo è in vantaggio, ma deve guardarsi in primis dal compagno di squadra Liam Everts ora 2° e dal rientrante Jago Geerts, che certamente proverà ad impensierire il pilota siciliano. Si riaccendono i motori anche per il campionato femminile, con Courtney Duncan al comando su Daniela Guillen e Lotte van Drunen, mentre Kiara Fontanesi è 5^ e Giorgia Blasigh 10^. Di seguito le classifiche e la programmazione per il GP dei Paesi Bassi.

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 770 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 672 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 603 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 553 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 521 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 498 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 453 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 380 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 281 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 230 p.

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 663 punti; 2. Liam Everts (KTM), 583 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 559 punti; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 546 p.; 5. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 6. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 461 p.; 8. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 425 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 306 p.

WMX World Championship: Courtney Duncan (Kawasaki), 185 punti; Daniela Guillen (GASGAS), 165 punti; Lotte van Drunen (Kawasaki), 150 punti; Lynn Valk (Fantic), 128 punti; Kiara Fontanesi (GASGAS), 127 punti; Larissa Papenmeier (Yamaha), 105 punti; Sara Andersen (KTM), 103 punti; Charli Cannon (Yamaha), 91 punti; Britt Jans-Beken (Yamaha), 84 punti; Giorgia Blasigh (KTM), 73 punti.

GP Arnhem, gli orari

Le qualifiche e le gare saranno trasmesse integralmente in diretta su mxgp-tv.com (in abbonamento). Per quanto riguarda la programmazione Eurosport, parliamo solamente di differite: tutte le gare saranno trasmesse lunedì 21 agosto. Su Raisport invece ecco di nuovo la diretta di Gara 2 della classe MX2, quindi gli appassionati potranno vedere Andrea Adamo in azione. Su Raisport Play invece ecco le dirette delle Gare 2 sia MX2 che MXGP.

Sabato 19 agosto

8:50 WMX Free Practice

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

12:05 WMX Qualifying Practice

13:40 MX2 Time Practice

14:15 MXGP Time Practice

15:00 WMX Gara 1

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 20 agosto

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

11:30 WMX Gara 2

13:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport 21/08 ore 00:00)

14:15 MXGP Gara 1 (differita Eurosport 21/08)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Raisport, Raisport Play, differita Eurosport 21/08)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Raisport Play e Raisport, differita Eurosport 21/08)

Foto: mxgp.com