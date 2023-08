MotoGP, Morbidelli: “Marquez ancora qui con tre gare all’anno”

Franco Morbidelli arriva al Red Bull Ring con rinnovata fiducia e spera di chiudere al meglio la sua lunga avventura in Yamaha. Il destino del pilota italobrasiliano è nelle mani dell’amico Marco Bezzecchi e del gruppo VR46. In Pramac sarebbero felici di accogliere il ‘Bez’ nella prossima stagione MotoGP, ma il team di Valentino Rossi non vuole privarsi del suo giovane talento.

Nuova aerodinamica in Austria

Al Red Bull Ring proverà a ritornare nelle zone di vertice, la pressione è diminuita dopo l’annunciato addio alla Casa di Iwata a fine anno. Inoltre la YZR-M1 monterà un nuovo pacchetto aerodinamico che dovrebbe garantire più velocità di punta e maggior grip. “Questo fine settimana abbiamo l’opportunità di tornare a lottare con chi è davanti. Dopo la sosta a Silverstone sono stato di nuovo abbastanza veloce e sappiamo a che livello siamo – ha dichiarato Morbidelli -. Ma l’importante è fare sempre del nostro meglio per raccogliere le migliori informazioni e migliorare tutto ciò che possiamo“.

Un nuovo team per Morbidelli

Da quando la Yamaha ha annunciato Alex Rins per la prossima stagione, Franco Morbidelli ha cercato una soluzione per la prossima stagione. “Stiamo lavorando per assicurarmi di poter correre il prossimo anno e anche negli anni a venire. Sono fiducioso e voglio darmi un’altra possibilità di lottare per il Mondiale, che è quello che desidero di più in questo momento della mia vita. La VR46 e Gianluca (Falcioni, ndr) mi stanno aiutando molto e faremo un buon lavoro per vedere dove arrivo“.

La certezza è che non passerà nel Mondiale Superbike, come preannunciato nelle settimane scorse. VR46 e Gresini Racing restano le due strade percorribili. Gino Borsoi, team manager di Pramac, ha ammesso apertamente di essere pronto ad accogliere Marco Bezzecchi. Sarebbe l’unico modo per assicurargli una Ducati Desmosedici ufficiale nel 2024.

“Categoria agguerrita”

La decisione è rinviata al Gran Premio di Catalunya e di certo Morbidelli non si sente per nulla escluso dai giochi. “Tutto è possibile, Marc ha fatto tre gare all’anno ed è ancora in MotoGP, quindi è possibile. Sono sempre ottimista, vi ricordo che sono per metà brasiliano e so affrontare le situazioni difficili sempre con il sorriso“. In una categoria fortemente competitiva come la MotoGP la distanza tra il successo e la disfatta è assai breve.

“In questi anni si sono sempre rimescolate tante carte, i valori cambiano molto perché il livello è così alto che quando ti manca un po’ di fiducia poi passi dall’essere in alto all’essere in basso“, ha concluso l’allievo della VR46 Academy. “Sono un vicecampione del mondo ma ci sono anche campioni del mondo e pluricampioni del mondo che hanno avuto questa inversione di tendenza. Ciò accade perché la categoria è agguerrita“.