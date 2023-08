MotoGP Austria, Prove: Bezzecchi vola, Bastianini un altro colpo

L’unica sessione che determina la classifica in ottica qualifiche si chiude con una top 10 interessante. Al comando c’è di nuovo una Ducati, stavolta quella di Marco Bezzecchi, sul finale però nei guai e costretto a fermarsi a bordo pista per un problema alla sua Desmosedici. Ma non è un dominio in rosso: ci sono anche KTM, Aprilia ed una Yamaha, formando così un variegato gruppetto direttamente promosso al secondo turno di qualifiche MotoGP. Scintille tra Pol Espargaro e Marc Marquez, l’incidente finisce sotto investigazione, ma non mancano sorprese tra i piloti rimasti fuori dai 10… Ecco com’è andato l’ultimo e più importante turno del venerdì al Red Bull Ring.

Savadori tester Aprilia anche nel 2024

Non è una notizia improvvisa, anzi possiamo parlare di una pura formalità all’interno della struttura di Noale. Nel corso di questa prima giornata al Red Bull Ring, GP che Lorenzo Savadori sta disputando da wild card, Aprilia ne approfitta per blindare per un altro anno il suo collaudatore. Un pilota con cui c’è una lunga storia, oltre i titoli più recenti in FIM Superstock 1000 nel 2015 ed in CIV Superbike nel 2020. Sempre con Aprilia ha ottenuto anche i titoli italiano ed europeo 125GP nel 2008, è il marchio con cui ha pure compiuto il debutto mondiale sia in Superbike che in MotoGP. “Il lavoro del test rider è diventato sempre più cruciale. Sono grato ad Aprilia per la fiducia che ripone in me per un ruolo così delicato” è il commento di Lorenzo Savadori. Pur ammettendo che “Il sogno di ogni pilota rimane sempre quello di tornare a gareggiare a tempo pieno, per poter dimostrare il proprio potenziale”.

MotoGP, caccia alla Q2

In questi giorni la Grand Prix Commission ha chiarito cosa fare in caso di impossibilità di disputare il turno (qui i dettagli). In Austria non ci sono problemi di questo tipo, nessuna difficoltà a livello meteo né di altra natura. Ma si nota anche per quanto riguarda i tempi, non ci vuole molto infatti perché quelli del mattino siano prontamente riscritti. Ricordiamo che è solo questa la sessione valida per Q1 e Q2, ma il riferimento è il crono di 1:29.838 stampato da Johann Zarco nelle Prove 1 e abbassato di circa mezzo secondo già nel primo quarto d’ora. Nella seconda parte del turno però, oltre alle evidenti difficoltà in frenata di Marc Marquez, al minuto 24:40 i commissari iniziano a sventolare la bandiera da pioggia. Ma è solo qualche goccia, i piloti MotoGP continuano senza particolari problemi, tranne Bastianini protagonista di una scivolata e ripartito poi con la seconda moto. Alla fine comanda Bezzecchi, nonostante un intoppo finale che lo costringe a parcheggiare la sua Rossa ed a farsi accompagnare al box da Valentino Rossi, presente in questa occasione.

La classifica MotoGP

I settori di riferimento

Foto: motogp.com