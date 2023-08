MotoGP, cosa fare se salta il turno unico per la Q2? Le possibilità

Di recente ci sono state modifiche per la classe MotoGP riguardo i turni validi per determinare l’accesso alla Q2. La Grand Prix Commission si è riunita per valutare anche l’eventualità che la sessione ora utile, ovvero il secondo turno MotoGP del venerdì, non possa avere luogo. Come fare per determinare Q1 e Q2? Ecco le novità rese note in prossimità del Gran Premio d’Austria.

Turno cancellato, come muoversi

La MotoGP Practice, della durata di 60 minuti, è diventata attualmente la sola sessione che determina l’accesso alla Q2 e chi invece deve disputare il primo turno. In caso queste prove siano cancellate per qualsiasi motivo, allora sarà il turno MotoGP del mattino che si trasformerà nell’unica possibilità per la classe regina per accedere direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Questa è la prima eventualità che è stata presa in esame, ma non l’unica di cui si parla nell’ultimo comunicato.

Altri casi per la MotoGP

La Grand Prix Commission considera anche l’eventualità in cui non venga disputato nemmeno il turno del sabato mattina. Di conseguenza le prove libere del venerdì mattina diventeranno l’unica sessione utile per i piloti MotoGP per conquistarsi la top 10 in vista delle qualifiche. Può sussistere anche il raro caso in cui la classe regina del Motomondiale non sia in grado di disputare nessuna delle sessioni sopra citate. La Direzione Gara quindi procederà ad aggiustare il programma del fine settimana nel miglior modo possibile.

Foto: Michelin Motorsport