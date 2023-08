Superbike, Oettl a rischio: “Lecuona non è molto meglio di me”

Si parla molto della possibilità che nel 2024 ci sia Andrea Iannone a guidare la Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven nel Mondiale Superbike. Questo significa che Phillip Oettl rimarrebbe fuori dalla squadra di proprietà di Gianni Ramello e si ritroverebbe a dover cercare un’altra sistemazione.

Il pilota tedesco in questa stagione ha messo insieme 56 punti ed è 15° nella classifica generale, è quello più indietro tra coloro che guidano la moto bolognese. I migliori risultati li ha ottenuti nel primo round a Phillip Island, dove arrivò 6° in Superpole Race e 5° in Gara 2. Poi in delle manche lunghe ha centrato la top 10 solo in due occasioni (9° in Gara 2 a Misano e 10° in Gara 2 a Donington). Il team si aspettava qualcosa di meglio al secondo anno insieme.

Superbike, futuro incerto per Oettl

Oettl sa di rischiare di rimanere fuori dalla griglia Superbike nel 2023 e lo sa bene: “La mia situazione non è semplice – ha dichiarato a Speedweek – perché posso essere veloce e ne sono consapevole, però devo anche arrivare al punto. Altri piloti avrebbero un’altra possibilità dopo un anno così, ma dubito seriamente che ce l’avrò. Non ho altra scelta che fare del mio meglio nelle prossime gare e vedere cosa succederà“.

Il pilota tedesco pensa di non ricevere lo stesso trattamento e la stessa considerazione di altri colleghi: “Non ho lo status degli altri. Ho dato il massimo anche con la Kawasaki nel Mondiale Supersport e ho ottenuto alcuni podi. Tuttavia, non sono considerato come un Lecuona. Sicuramente non è molto meglio di me e potrebbe tornare in MotoGP. Non ho il supporto per superare un anno negativo. I cechi, ad esempio, fanno di tutto per avere un loro pilota“.

Ritorno nel Mondiale Supersport?

Oettl ha trascorso due anni con il team Go Eleven e probabilmente non verrà confermato. Sa che le sue chance di avere una buona sella in SBK nel 2024 sono ridotte, quindi è anche aperto a un eventuale ritorno in Supersport: “Non escludo nulla. Ma sono abbastanza deluso per come sono andate le cose finora. Sono molto autocritico, però vedo anche il mio potenziale. Nel Mondiale Supersport sono stato veloce, anche se al secondo anno non avevo la moto ideale. Vediamo cosa succede durante la pausa, magari si apriranno altre porte“.

Il 27enne bavarese ha corso in SSP nel 2020 e nel 2021 con il Kawasaki Puccetti Racing Team. In totale ha conquistato 11 podi in 38 gare, chiudendo 3° al primo anno e 5° al secondo nella classifica generale. Ha dimostrato di poter essere forte nella categoria e con una buona moto potrebbe dire la sua nel 2024.

Foto: team Go Eleven