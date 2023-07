SBK, Andrea Iannone vicino al ritorno: “Voglio guidare a 300 all’ora”

Era il dicembre 2019 quando Andrea Iannone risultava positivo ad un controllo antidoping effettuato un mese prima a Sepang, durante il weekend di MotoGP. Nelle urine dell’allora pilota Aprilia risultarono tracce di drostanolone, uno steroide anabolizzante vietato e solitamente usato per gonfiare i muscoli. Dopo una lunga diatriba giuridica il Tas lo condanna ad una squalifica di quattro anni, penalizzazione che terminerà a fine anno. Dal 2024 potremo rivedere ‘The Maniac’ in pista e nelle prossime settimane ci saranno annunci ufficiali.

L’incubo della squalifica

La disciplinare della Federmoto Internazionale aveva inizialmente condannato Andrea Iannone a 18 mesi di squalifica, ma la sua difesa legale ha preferito fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport. Il pilota ha sempre avanzato l’ipotesi della contaminazione alimentare durante la permanenza in Malesia. La Wada ha fatto ricorso a sua volta contro la squalifica di 18 mesi, chiedendo un inasprimento della pena a 4 anni. Nel novembre del 2020 il Tas comunica la sentenza e la pena massima per l’atleta di Vasto, che potrà tornare in sella a metà dicembre, all’età di 34 anni. Le porte della MotoGP sono ormai precluse, nonostante qualche apertura da parte di Paolo Campinoti del team Pramac, che avrebbe voluto dargli un’altra possibilità. Ma a prendere le decisioni sono i vertici di Borgo Panigale.

Andrea Iannone pronto per la Superbike

Andrea Iannone non ha mai smesso di allenarsi in privato e di credere nel suo rientro in pista e dal WorldSBK potrebbe arrivare una grande chance. In occasione del Round di Imola in Superbike, il pilota ha confermato a Sky Sport che qualcosa bolle in pentola. “Sto lavorando per tornare in pista nel 2024 in Superbike, al momento ci sono delle buone possibilità, per adesso mi limito a dire che siamo nella direzione giusta… Finché non sarà tutto deciso, non credo sia giusto dire che ci sarò. Dirò solo che stiamo andando nella direzione giusta“.

Le indiscrezioni più plausibili portano a pensare ad una possibile firma con il team GoEleven per il prossimo anno, per poi puntare ad una posizione migliore in caso di buoni risultati. In una recente intervista a Icon Wheels ha dichiarato: “Spero di poter tornare a fare quello che amo: guidare la moto a 300 all’ora, il più forte possibile, sentire quella leggerezza lì. È la mia vita“.

