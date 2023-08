MotoGP, Aprilia: due moto diverse per Espargaró e Vinales

Aprilia vuole essere protagonista nella seconda parte di questa stagione MotoGP. Aleix Espargaró ha conquistato un podio e un vittoria nelle ultime due uscite e presto avrà a disposizione un nuovo telaio per la RS-GP. Il regolamento impone il congelamento del motore a inizio campionato, un solo cambiamento aerodinamico durante l’anno, invece il telaio può essere modificato senza limiti. Di recente, durante un test a Misano, Lorenzo Savadori ha provato un telaio in fibra di carbonio che potrebbe garantire un ulteriore step.

A settembre il nuovo telaio

Interrogati sullo sviluppo del prototipo 2023, Aleix Espargaró e Maverick Vinales hanno rivelato poco e nulla. “Il telaio è ancora ai suoi primi passi, è ancora in fase embrionale. Spero che potremo provarlo quanto prima“, ha sottolineato il vincitore del GP di Silverstone. Per il collega di box potrebbe rappresentare un passo avanti nell’adattamento alla RS-GP23.”È un’innovazione davvero nuova da parte loro. È positivo che Aprilia stia esplorando altre cose, fantastico. Penso che forse posso provarlo nel test di Misano [settembre]. Ma in un weekend di gara, non credo“.

L’Aprilia RS-GP cerca un altro step

Il veterano della MotoGP, forte di un’esperienza con Aprilia che perdura dal 2017, non lascia trapelare indizi e obiettivi del nuovo telaio. “Stiamo cercando alcune cose per far reagire la moto in modo diverso e il telaio è uno degli elementi che può aiutare in questo, ma non posso dire di più“. Nell’attesa del nuovo elemento in fibra di carbonio, a Silverstone la Casa di Noale ha portato degli aggiornamenti aerodinamici e al forcellone. “La moto è un po’ più agile e stabile“, ha aggiunto il pilota di Granollers. “La differenza non è enorme ma si sente. Soprattutto avvicinandosi alle curve veloci quando si entra con l’acceleratore, è più facile lanciare la moto senza scuotere il manubrio anteriore“.

Vinales ricorda che la RS-GP “è fatta per un pilota, per uno stile di guida specifico“, e che nel box continuano a cercare di “adattare la moto al mio stile di guida“, giustificando che questo li porta a “prendere dei rischi, dobbiamo capire cosa va bene per me e come pilota, questa è la strada. Con i distacchi così vicini, tutto deve andare a posto per avere la possibilità di ottenere buoni risultati”.

Due Aprilia differenti per Maverick e Aleix

Attualmente Aleix Espargaró è 6° in classifica generale con 107 punti, Maverick Vinales è un po’ più indietro, 10° con 75 punti. I due colleghi di marca stanno seguendo direzioni diverse con moto alquanto differenti, in base alle richieste dei rispettivi stili di guida. L’ex Yamaha confessa che “in questo momento le nostre moto sono diverse“, e che mentre “Aleix richiede una cosa, il mio stile di guida un’altra” . In ogni caso la collaborazione è proficua, “tra noi due abbiamo esplorato le zone che Aprilia non ha mai fatto“.