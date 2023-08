MotoGP, Bagnaia e Bastianini: obiettivi diversi in Austria

La Ducati si presenta in Austria con grandi ambizioni e la consapevolezza di poter disputare un weekend da protagonista al Red Bull Ring. La pista di Spielberg è sempre stata molto favorevole al marchio di Borgo Panigale, che lì ha trionfato in sette delle nove gare disputate dal 2016 in poi, tenendo conto anche dei bis denominati GP di Stiria (2020 e 2021). L’ultima vittoria è di Francesco Bagnaia nel 2022.

MotoGP Austria, Bagnaia si aspetta tanta lotta

Bagnaia è consapevole di avere la chance di fare bene in questo fine settimana al Red Bull Ring: “Sono entusiasta di tornare a correre in Austria, una pista che mi piace molto e sulla quale ho conquistato una bella vittoria l’anno scorso. È un circuito storicamente favorevole alle caratteristiche della nostra moto, ma probabilmente ci saranno molti piloti che potranno lottare per un buon risultato quest’anno. Ora il nostro obiettivo è essere costanti e cercare di fare sempre del nostro meglio. Sono fiducioso e non vedo l’ora che arrivi il weekend“.

Pecco ha 41 punti di vantaggio su Jorge Martin e 47 su Marco Bezzecchi, chiaramente vorrebbe aumentare il gap rispetto ai due rivali. Entrambi dovrebbero essere competitivi in Austria, quindi dovrà tenerli d’occhio.

Bastianini vuole riscattarsi

Anche per Enea Bastianini sarà un fine settimana importante, il suo obiettivo è riscattare il pessimo GP a Silverstone e tornare a lottare per le posizioni che contano. Finora ha faticato tanto con la Ducati Desmosedici GP23, però in Stiria conta di poter compiere progressi.

Bastianini nel 2022 aveva siglato la pole e poi si era ritirato a causa della rottura di un cerchione. Ha grande voglia di ottenere un buon risultato: “L’ultimo Gran Premio a Silverstone non è andato come speravamo, ma è stato il primo weekend in cui ho lavorato al 100% senza problemi fisici. Abbiamo raccolto dati importanti che ci serviranno per fare ulteriori progressi. Al momento, non sono ancora riuscito a trovare il giusto feeling con la mia Desmosedici GP, quindi l’obiettivo principale è trovare il feeling che mi consenta di essere competitivo“.

