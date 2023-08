MotoGP, Quartararo: “I successi del passato non garantiscono nulla”

Il weekend a Silverstone è stato molto deludente per la Yamaha, che spera di andare decisamente meglio in Austria. Non sarà facile per Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, dato che sulla carta il Red Bull Ring potrebbe non essere l’ideale per la M1, anche se il francese nel 2022 è riuscito a ottenere un fantastico 2° posto a breve distanza dal vincitore Pecco Bagnaia.

MotoGP Austria, Quartararo non sa cosa aspettarsi

Quartararo sa che le cose potrebbero andare diversamente rispetto alla scorsa stagione: “Silverstone è stato un weekend difficile, ma mi sentivo bene in gara. Mi sento pronto per prossimo fine settimana. L’anno scorso ho ottenuto un 2° posto a Spielberg, abbiamo in mente quel ricordo positivo. È vero che i successi del passato non garantiscono nulla in MotoGP, ma faremo comunque del nostro meglio per vedere se possiamo di nuovo lottare per le prime posizioni“.

La Yamaha M1 è peggiorata rispetto allo scorso anno, quindi il campione MotoGP 2021 non sa se potrà battagliare nuovamente per il podio. Non si fa aspettative particolari, purtroppo è abituato a non essere competitivo quanto vorrebbe.

Morbidelli vuole migliorare prima dell’addio

Franco Morbidelli non è stato confermato dalla Yamaha per il 2024 e presto ci dovrebbero essere novità sul suo futuro. Intanto cerca di fare del suo meglio: “Il mio passo nella prima metà della gara di Silverstone è stato positivo. Dobbiamo continuare a macinare e cercare di trovare un modo per mantenere il livello delle prestazioni costante per l’intera durata della gara. Detto questo, Silverstone e Spielberg hanno caratteristiche diverse, quindi nel weekend lavoreremo principalmente per uscire velocemente dalle curve e poi vedremo cosa possiamo fare“.

L’uscita di curva è un grosso problema della Yamaha M1, il pilota romano spera di vedere qualche passo avanti al Red Bull Ring. Sa quanto tale aspetto sia fondamentale sul tracciato austriaco. Non rimane che attendere.

Foto: Yamaha Racing