MotoGP, Franco Morbidelli ha deciso: “Non posso fornire i dettagli”

Franco Morbidelli ha sofferto il passaggio nel team Yamaha factory e il cambio dello staff tecnico a metà stagione MotoGP 2021. Con il contratto in scadenza alla fine di quest’anno, si è ritrovato a fare i conti con poche possibilità di mercato, ma insiste che resterà in classe regina anche nel 2024. La casa di Iwata ha annunciato l’ingaggio di Alex Rins al termine della pausa estiva, mentre il pilota della VR46 Riders Academy prende tempo prima di dare un comunicato ufficiale.

Morbidelli resta in MotoGP

I giochi di mercato sembrano fatti, si limano solo i dettagli prima dell’annuncio in Austria. Non è un mistero che Franco Morbidelli abbia legami ben solidi con il team VR46 di Valentino Rossi, ma tutto dipende dal destino di Marco Bezzecchi che oscilla tra il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team e il passaggio in Pramac. La certezza è che resterà in MotoGP, ma nel weekend di Silverstone non si è sbilanciato. “È ancora troppo presto, non posso entrare nei dettagli“.

Il desiderio di Marco Bezzecchi per una Desmosedici con specifiche 2024 per il prossimo anno potrebbe comportare il suo trasferimento dal team Mooney VR46 a Pramac Racing. In questo modo potrebbe liberarsi un posto al fianco di Luca Marini e il gruppo di Tavullia sarebbe inevitabilmente orientato a puntare sull’allievo Morbidelli. Quando gli è stato chiesto se sia stata una decisione sua o della Yamaha, la risposta è stata lapidaria: “Dovete chiedere a Lin Jarvis“.

Alla ricerca del riscatto

Il marchio giapponese ha preferito cambiare le carte in tavola, dal canto suo Franky chiarisce: “Non è mai una decisione unilaterale. L’anno scorso le cose non hanno funzionato per un motivo, quest’anno per un altro. L’intero gruppo non sta progredendo quindi, di sicuro, è necessario un cambiamento“. L’intenzione del giovane pilota dell’Academy è dimostrare di avere ancora la possibilità di puntare alle zone di vertice e ambire al titolo MotoGP.

Nella seconda parte del campionato proverà a ritrovare la motivazione giusta per affrontare al meglio la stagione 2024. Yamaha resterà comunque un bel ricordo. “È stato un bel viaggio, abbiamo ottenuto ottimi risultati insieme. Anche se era un team satellite, ho avuto la possibilità di lottare per un campionato con la Yamaha, quindi lo ricorderò sempre“. E conclude: “Alcuni cambiamenti possono portare energia diversa a entrambe le parti. Auguro il meglio anche a me stesso e alla Yamaha”.

