MotoGP, Aleix Espargaró ammette un errore: “Approccio sbagliato”

Aprilia sapeva di poter disputare un buon gran premio a Silverstone e così è stato. Aleix Espargaró, dopo il 5° posto nella Sprint, ha trionfato nella gara lunga. Bene anche Maverick Vinales, 3° sabato e poi 5° domenica. Senza scordare che nella manche principale Miguel Oliveira ha chiuso 4° con la RS-GP del team RNF e il suo compagno Raul Fernandez è arrivato 10°.

Un weekend molto positivo e che dà fiducia per il resto della stagione. Per ammissione dei piloti e anche dell’amministratore delegato Massimo Rivola, la prima parte del campionato MotoGP 2023 è stata al di sotto delle aspettative. Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, c’era il desiderio di fare un altro step e di lottare per il titolo. Per vari motivi i risultati non sono stati quelli attesi e adesso vedremo se ci sarà continuità dopo quanto fatto a Silverstone.

MotoGP, Aleix Espargaró riconosce uno sbaglio commesso

Espargaró dopo il fine settimana in Inghilterra ha ammesso che la sua stagione era partita nel modo sbagliato dal punto di vista della mentalità: “Le mie aspettative erano troppo alte all’inizio – riporta Speedweek – perché avevo la sola prospettiva di lottare per il titolo. E ho esagerato, per me non era mai abbastanza. Sono caduto in Argentina e Austin, perdendo tanti punti. Avessi iniziato con un approccio diverso, probabilmente sarei facilmente nella top 5 della classifica“.

Ora Aleix è sesto in classifica con 107 punti, esattamente la metà di quelli del leader Pecco Bagnaia. Un distacco pesante, ma il pilota catalano è determinato a dare il massimo nel resto del campionato: “La stagione è lunga, se non commetto errori e lavoro come nel 2022 penso di poter lottare per la top 3 nella seconda metà“.

Aprilia vuole lottare con Ducati

I piloti Aprilia avevano qualche problema alla partenza e il recente GP a Silverstone ha evidenziato dei miglioramenti: “Ho messo pressione alla squadra – ha detto Espargaró – e poi abbiamo fatto molti test con Savadori. Il sistema della frizione è molto migliorato adesso“.

Lo start è molto importante in MotoGP, soprattutto se si verificano situazioni nelle quali poi è difficile effettuare sorpassi. In pista ci sono otto Ducati e per chiunque può essere complicato mettersi davanti alle Desmosedici. E anche la KTM va forte, oltre ad avere un Brad Binder che nei duelli è sempre un cliente molto scomodo. Forse in Aprilia hanno trovato una soluzione per iniziare meglio le gare.

Foto: Aprilia Racing