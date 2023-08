MotoGP, Aleix Espargarò: “Oggi ero invincibile, Aprilia sta arrivando”

Oggi a Silverstone seconda vittoria in MotoGP per Aleix Espargarò e Aprilia, che non salivano sul gradino più alto dalla gara in Argentina del 2022. Il pilota spagnolo ha avuto la meglio su Pecco Bagnaia all’ultimo gito e ha regalato una grande gioia al team di Noale. Un ottimo modo di riprendere il campionato, dopo una prima parte al di sotto delle aspettative.

MotoGP Silverstone, Aleix Espargarò si gode la vittoria

Espargarò felicissimo dopo il trionfo di oggi in Inghilterra e non lo ha nascosto al suo arrivo al parco chiuso: “Mi sono sentito molto bene sulla mia moto, è una di quelle giornate in cui ti senti invicibile. La moto girava bene, avevo tantissima aderenza, buona frenata e stabilità. Prima che iniziasse a piovere il mio piano era superare Bagnaia e andare in fuga, poi con la pioggia ho deciso di rimanere tranquillo dietro di lui. All’ultimo giro avevo qualcosa di più e ho cercato di superarlo. Gli ultimi giri sono stati ricchi di tensione, c’erano dei piloti che arrivavano da dietro e la pista era scivolosa“.

Aleix ha commentato il suo successo anche a Sky Sport MotoGP: “Ci sono dei giorni della tua carriera in cui senti di avere qualcosa in più – ha ribadito – e di essere invincibile. Forse magari poi non lo sei, ma tu ti senti così… Oggi già nel giro di formazione sentivo di avere una trazione spettacolare, sono partito bene e poi sono arrivato in modo relativamente facile a Pecco. Vedevo che lui controllava molto con il gas, non voleva usare tanto la gomma posteriore. Quindi ho pensato di superarlo e andare via, perché avevo più passo. Poi ha iniziato a piovere, per un attimo ho perso il feeling ma poi l’ho ritrovato. La moto era forte, aveva tanta trazione e ho atteso l’ultimo giro per sorpassare“.

Aprilia, c’è il problema dei sorpassi da risolvere

Al pilota Aprilia è stato chiesto dei sorpassi, dato che oggi a Silverstone sembrava tutto relativamente semplice e in altre gare ha faticato parecchio: “È una cosa da analizzare – risponde – perché o passo molto facilmente o non passo. Nei giorni buoni posso sorpassare anche cinque piloti, in altre fatico a superarne uno in 20 giri. Bisogna migliorare, perché è una cosa negativa. Se non sono molto superiore, non sorpasso. Oggi avevo un grande feeling con anteriore e posteriore“.

Espargarò ha spiegato cosa si prova quando inizia a piovere, come successo oggi in Inghilterra: “Sembra che ti passi una vita in 3 minuti. Avevo visto che avevo del vantaggio rispetto agli altri ed è sparito quando ha iniziato a piovere. Quando Binder e Vinales mi hanno superato, sono andato al massimo. Quello che ha fatto Pecco è stato più difficile di quello che ho fatto io, perché lui era l’apripista. L’ho osservato tanto per poi attaccarlo, avevo due punti e ha funzionato bene. Oggi grande Aprilia, tre moto nelle prime cinque, stiamo arrivando!“.

Foto: MotoGP