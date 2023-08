MotoGP, la classifica piloti dopo Silverstone: Bagnaia allunga sui rivali

Il Gran Premio della Gran Bretagna 2023 è andato in archivio e ha incoronato Aleix Espargarò come vincitore della gara lunga, dopo che nella sprint era stato Alex Marquez a trionfare. Quello di Silverstone è stato un weekend MotoGP molto interessante, il primo dopo una pausa di cinque settimane e con il fattore pioggia che si è fatto sentire.

MotoGP 2023, classifica piloti e costruttori aggiornate

Francesco Bagnaia è incappato in una sprint nera, tutto il team ufficiale Ducati è affondato e non ha conquistato punti. Ma nella gara tradizionale si è riscattato alla grande, perdendo la vittoria solo all’ultimo giro e conquistando comunque 20 punti pesanti per la classifica. Considerando la caduta di Marco Bezzecchi e il 6° posto di Jorge Martin (super rimonta), Pecco si ritrova con un vantaggio leggermente superiore a quello che aveva prima di Silverstone: +41 sullo spagnolo e +47 su Bez.

Uno che ha scalato delle posizioni è Espargarò, salito in 6ª e non distante da Johann Zarco e Brad Binder. Da segnalare che dopo il GP in Gran Bretagna non c’è nessun pilota Yamaha oppure Honda nella top 10 della graduatoria generale. Ennesima conferma delle difficoltà enormi delle due case giapponesi, che anche in questo fine settimana hanno faticato tantissimo.

MOTOGP, LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI

Francesco Bagnaia 214 punti Jorge Martin 173 Marco Bezzecchi 167 Brad Binder 131 Johann Zarco 122 Aleix Espargarò 107 Luca Marini 107 Jack Miller 90 Alex Marquez 75 Maverick Vinales 74 Fabio Quartararo 65 Franco Morbidelli 59 Augusto Fernandez 49 Alex Rins 47 Miguel Oliveira 40 Fabio Di Giannantonio 37 Takaaki Nakagami 34 Enea Bastianini 18 Marc Marquez 15 Raul Fernandez 14 Daniel Pedrosa 13 Lorenzo Savadori 9 Jonas Folger 9 Michele Pirro 5 Joan Mir 5 Danilo Petrucci 5 Stefan Bradl 5 Pol Espargarò 4 Iker Lecuona 0

MOTOGP, LA NUOVA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 317 punti KTM 172 Aprilia 153 Honda 89 Yamaha 84

Foto: MotoGP