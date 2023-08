MotoE Austria: però Kevin Zannoni! Ecco la prima pole, 2° Casadei

Il terzultimo appuntamento della stagione MotoE 2023 si apre con un volto nuovo in pole position. Kevin Zannoni riesce a sfruttare meglio le condizioni e per la prima volta si assicura il posto d’onore in griglia di partenza, assieme al nuovo record assoluto al Red Bull Ring. Arriverà anche in gara quell’acuto che cerca da tempo? Questo lo vedremo domani nelle due corse in programma, attenzione a Mattia Casadei subito accanto a lui, Matteo Ferrari invece occupa la seconda fila ed il leader Jordi Torres è solo 8°. Ecco come sono andate le due prove libere e le qualifiche.

Prove 1

Prove 2/MotoE combinata

Q1: passa il leader MotoE

Il ‘pericolo’ è arrivato: dopo le avvisaglie di pioggia nelle Prove MotoGP, la Q1 MotoE scatta in condizioni ben diverse rispetto ai due turni precedenti. A sorpresa ci sono anche il leader Torres, Krummenacher e Spinelli, contiamo poi anche la presenza di Mantovani, Zaccone e Finello. Basta poco per vedere come la pista sia bagnata, quindi come la situazione sia ancora più complessa. Zaccone tenta anche l’azzardo con le gomme rain, ma purtroppo per lui non piove abbastanza… È una battaglia fino all’ultimo secondo, tanti cambiamenti anche oltre la bandiera a scacchi, in attesa che tutti completassero l’ultimo tentativo. Alla fine, in condizioni miste, hanno la meglio Jordi Torres e Randy Krummenacher.

Q2: il primo acuto

Il capoclassifica MotoE ed il vincitore di Gara 1 a Silverstone si uniscono quindi agli altri 8 piloti che passati alla fine delle Prove 2. Nonostante il rischio, tutti sono in azione ancora una volta con le gomme slick per l’assalto alla pole position. E ci pensa chi è ancora alla ricerca del guizzo vincente per emergere sul serio in MotoE. Intanto non è male partire dalla pole position, Kevin Zannoni piazza la prima zampata sul tracciato austriaco. Ci prova fino all’ultimo Mattia Casadei, che infine gli scatterà accanto, Matteo Ferrari invece è in 2^ fila e Jordi Torres solo 8°.

Foto: Valter Magatti