MotoGP, Bagnaia: “Ecco le differenze tra Ducati GP22 e GP23”

Terzo tempo per Francesco Bagnaia nella sessione di Prove MotoGP che determina l’accesso diretto al Q2. Obiettivo raggiunto per il pilota Ducati, che in Austria si è confermato competitivo. Domattina ultimo turno per mettersi a posto, poi si farà sul serio tra Qualifiche e Sprint Race. Ha tutto per essere un grande protagonista.

MotoGP Austria, il bilancio del venerdì di Bagnaia

Bagnaia al termine della giornata ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Stamattina una delle migliori FP1 dell’ultimo periodo, ha funzionato tutto abbastanza bene da subito. Sappiamo che questa moto nuova ha bisogno di qualcosa in più rispetto a quella dell’anno scorso, che andava bene sempre. Siamo riusciti a trovare la quadra presto, sappiamo dove intervenire ormai. Nel pomeriggio siamo partiti bene, mi sono trovato bene con la gomma dura davanti e ho cercato di essere costante con la media posteriore. Andavamo forte. Di passo siamo stati tra i più veloci. Ho buttato via l’ultimo time attack a causa del traffico“.

La Ducati al Red Bull Ring ha portato un aggiornamento riguardante la carena e Pecco ha spiegato i benefici riscontrati: “Sicuramente per l’impennamento aiuta, poi ci sono delle cose da fare perché ovviamente il bilanciamento della moto cambia. Tutto sommato, ci ha aiutato a fare ciò che serviva e questo positivo“.

Cosa cambia tra Ducati Desmosedici GP22 e GP23

Il campione in carica MotoGP ha spiegato la differenza tra la Desmosedici GP22 e la GP23 a Spielberg, dove lo scorso anno ha vinto: “La GP23 ha una trazione migliore, scarichiamo più potenza a terra. Però tendiamo a fermarci in modo diverso, con la GP22 si poteva entrare in curva con un po’ più di velocità e la moto girava bene. Con quella di quest’anno devi riuscire a rallentare un po’ di più e gira un po’ di meno. Si tratta di un bilanciamento diverso, però stiamo trovando una quadra per portare più velocità in percorrenza. Ce la stiamo facendo, anche oggi sono migliorato“.

Il team sta lavorando nella giusta direzione e Bagnaia è molto soddisfatto del livello raggiunto. Per il weekend sembra messo bene, però non mancheranno gli avversari pronti a sfidarlo per podio e vittoria.

Foto: Valter Magatti