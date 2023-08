MotoGP, Bezzecchi ritrova il podio: “Anche Valentino Rossi mi ha aiutato”

Ritirato per colpe non sue nella sprint race, oggi Marco Bezzecchi si è riscattato alla grande nella gara del Gran Premio d’Austria. Il pilota del team Mooney VR46 ha conquistato il terzo gradino del podio, davanti al compagno di squadra Luca Marini. Un ottimo risultato che lo aiuta anche nella classifica generale, dove si è portato a -6 dal 2° posto di Jorge Martin.

MotoGP Austria, Bezzecchi felice del podio

Bezzecchi ha parlato a Sky Sport MotoGP dopo la corsa e ha parlato del suo sorpasso importante su Alex Marquez: “Do 7,5-8 al mio sorpasso, perché due tentativi li ho cannati. L’ho cucinato due-tre giri, alla curva 8 ero forte perché avevo un sacco di trazione e poi ho gestito bene le gomme. Difficile sorpassare in MotoGP, vanno tutti forti. Alex è uno che stacca forte, la nostra moto te lo permette. Stando dietro tanto la temperatura della mia gomma era andata su, mi serviva stare davanti per farla scendere. Al terzo tentativo ho cercato di arrivare abbastanza vicino al T3, dove ero più veloce, e ce l’ho fatta superando in curva 9. Ma è stata tosta“.

Non è stato semplice mettersi davanti al pilota del team Gresini, però ha fatto le mosse giuste dopo qualche tentativo non andato bene: “Sono contento. Nel T1 mi sentivo più forte, però era difficile passare. Ho provato a fare il sorpasso che Quartararo aveva fatto a Miller nel 2022, però poi mi ha portato un po’ fuori e ho perso tempo. Ci ho riprovato dove sapevo di essere più veloce. Mi dispiace per ieri, sarei stato della partita. Comunque con i ragazzi, anche con Valentino Rossi, ho trasformato la delusione in carica positiva per oggi“.

Qualifiche decisive: l’ammissione di Marco

Il pilota romagnolo del team Mooney VR46 conferma che non aver fatto una grande qualifica (7° tempo) lo ha un po’ condizionato: “Ieri mi sono fatto prendere dalla voglia di fare, perché venerdì ero stato veloce e quindi mi sono messo troppa pressione da solo per fare di più. Se avessi guidato più tranquillo, avrei fatto un tempo migliore nelle qualifiche e ieri non sarei stato in mezzo al bordella della curva 1“.

Foto: Valter Magatti