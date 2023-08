MotoGP, Bagnaia imbattibile in Austria: “Il miglior Pecco del 2023”

Altra prestazione perfetta di Francesco Bagnaia, che dopo la sprint race si è preso anche la gara lunga del Gran Premio d’Austria. Il campione MotoGP ha mantenuto la prima posizione dall’inizio alla fine, come sabato. Ha imposto immediatamente il suo ritmo e Brad Binder a un certo punto ha dovuto staccarsi, dopo aver provato ad attaccarlo in alcune occasioni. Il pilota Ducati era imbattibile ed è sempre più leader della classifica generale, ora con 62 punti in più rispetto a Jorge Martin.

MotoGP Austria, Bagnaia si gode la vittoria

Bagnaia ha commentato così il suo trionfo a Spielberg: “Avevamo due strategie in mente. Una era quella di essere primi e spingere per avere subito un gap. La seconda prevedeva più gestione se non fossi riuscito a partire bene. Ho iniziato bene, ero subito davanti e ho cercato di gestire più possibile. Nella prima fase ho cercato di capire quanti piloti potessero tenere il mio passo, sono stato un po’ più lento di quello che era nel mio potenziale. Comunque negli ultimi 10 giri sono stati difficili per la gomma posteriore. Sono contento, abbiamo fatto un lavoro incredibile in questo weekend. Il team mi ha dato quello che ho chiesto“.

Pecco da fuori è apparso praticamente perfetto con la sua Desmosedici GP23: “Mi trovavo molto bene – ha detto a Sky Sport MotoGP – ma bisognava stare attenti in frenata perché la pressione è andata su alle stelle nonostante fossi davanti da solo. Comunque sto capendo come spingere quando la pressione sale, serve fare attenzione in entrata di curva. Sta funzionando tutto bene. A un certo punto ho visto che Brad perdeva 4-5 decimi al giro ed è stato un momento fondamentale, ho continuato a spingere perché avevo paura di perdere la concentrazione“.

Ducati e Pecco continuano a migliorare

Ducati ha fatto un passo avanti sulla partenza: “Fino a prima di questo weekend partivo leggermente peggio della KTM – spiega il pilota piemontese – e qui siamo partiti uguale, ma essendo scattato davanti sono riuscito ad avere un po’ più di spunto. Sicuramente Ducati non smetterà mai di lavorare e ogni volta riusciamo a ottenere qualcosa“.

A Bagnaia viene fatto notare che l’anteriore della sua Desmosedici andava dove voleva lui con maggiore facilità rispetto ad altre occasioni: “Abbiamo migliorato tanto questo aspetto in queste prime dieci gare. Qui la pista assomiglia un po’ a quella di Austin e abbiamo inquadrato cosa fare. Con questa moto abbiamo un po’ più di grip e si mette un po’ più in crisi l’anteriore, quindi si fa più fatica a trovare il modo per entrare in curva. Comunque stiamo riuscendo a non perdere grip e ad avere un buon feeling in ingresso. Stiamo andando nella direzione giusta, oggi mi sentivo davvero molto bene“.

È il miglior Pecco di sempre? Risponde così: “Per questa stagione sì. È la prima volta che vinco con così tanto margine“.

Foto: Valter Magatti