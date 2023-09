MotoGP, Marc Marquez sconsolato: “Più facile vincere alla lotteria”

Marc Marquez arriva al Gran Premio di Catalunya con un magro bottino di 19 punti. Per il pluricampione della classe MotoGP si prospetta un altro weekend in salita, la Honda RC213V attende il test di Misano per iniziare a rivedere qualche spiraglio di luce in vista del 2024. Il circuito del Montmelò non è mai stato favorevole al suo stile di guida, quindi “quest’anno sarà il momento di soffrire un po’ di più“.

Marquez pensa a Misano

Nonostante il periodo di crisi il fenomeno di Cervera cerca di tenere acceso l’ottimismo. Anche stavolta dovrà tenere un atteggiamento conservativo, consapevole che il podio è un obiettivo quasi impossibile. Meglio arrivare al traguardo, raccogliere qualche punticino e magari sperare che si crei una situazione favorevole per portare a casa un buon risultato. Fra poco più di una settimana ci sarà il test MotoGP di Misano, l’attenzione è già rivolta lì. “Non vedo l’ora di vedere come se la caverà la moto del 2024 a Misano e sto aspettando di vedere cosa porteranno. Se la valutazione sarà negativa, sarà il momento di continuare a lavorare e cercare soluzioni al progetto – riporta il sito spagnolo Motosan -. E continuare ad evolversi“.

Il capitolo mercato piloti

Nessuna idea di rescindere anticipatamente il contratto con la Honda per il prossimo anno. Le voci che lo vorrebbero in Pramac si affievoliscono e lasciano spazio a Franco Morbidelli in sella alla Ducati ufficiale. La decisione di restare in VR46 da parte di Marco Bezzecchi fa molto rumore nel paddock della MotoGP, neppure l’otto volte iridato resta indifferente. “L’ho detto tante volte, non è solo la moto, non è solo il pilota e non è solo la squadra, è il gruppo. Bezzecchi sta vivendo la sua migliore stagione in MotoGP, si sta dimostrando competitivo. Allora che senso ha cambiare?“.

I problemi della Honda RC-V

L’attenzione di Marc Marquez è focalizzata sulla raccolta dati da fornire agli ingegneri HRC al fine di arrivare con un prototipo MotoGP competitivo ai nastri di partenza del 2024. “L’importante è che siamo uniti. Nel senso che tutti i piloti Honda si lamentano della stessa cosa. Penso che sia vantaggioso o un punto positivo per il progetto, perché soffriamo tutti nello stesso punto. Ciò significa che la soluzione del progetto deve andare in una direzione. Guido la stessa Honda da molto tempo, negli ultimi anni ho corso la metà delle gare possibili: da parte mia devo cercare di accumulare più chilometri“.

Un weekend complicato a priori

Il GP di Barcellona si prospetta non facile per la Honda. I punti deboli sono ormai ben noti, le soluzioni difficili da trovare. Almeno fino a quando non si potrà mettere mano al motore, fulcro centrale di una RC-V alla ricerca di una svolta. “Uno dei miei punti deboli, e anche della Honda, sono le curve lunghe con molta trazione inclinata. Bene, cercheremo di sfruttare anche gli altri punti di forza che abbiamo. Quest’anno il podio sembra complicato, è più facile vincere alla lotteria – ha concluso Marc Marquez –. Ma vedremo, non si sa mai. Ma siamo in una dinamica completamente diversa. In questo momento non è il momento di pensarci“.

