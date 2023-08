“Torna per finire quello che abbiamo iniziato”. Così American Racing Team ha annunciato l’accordo con Joe Roberts per la prossima stagione Moto2. Il pilota di Malibù torna proprio nella squadra che l’ha portato al debutto nel Motomondiale, con il chiaro obiettivo di “sbloccarsi” dopo alcune stagioni più complesse del previsto. Un binomio a stelle e strisce che si ricompone, vedremo con quali risultati nella prossima stagione mondiale. Sarà l’occasione della riscossa per Roberts?

La ripartenza

In attesa di sapere con chiarezza quale sarà il destino di Sean Dylan Kelly, c’è già uno statunitense confermato. La squadra di Eitan Butbul e del riders’ coach John Hopkins riparte dal pilota con cui ha ottenuto i migliori risultati mondiali. Con Roberts infatti sono arrivate tre pole position ed un podio, tutto nella stagione 2020, l’ultima con American Racing prima del passaggio in Italtrans. Con la nuova struttura sono arrivati una vittoria ed un altro podio nel 2022, unici risultati di peso nel quasi triennio con la squadra tricolore.

Chi affiancherà Roberts?

La situazione non è particolarmente definita al momento. L’attuale struttura è composta dal rookie Rory Skinner e da Marcos Ramirez, che ha lasciato Forward Racing per tornare nel suo ex team. Sembra provvisoriamente, ma non mancano le voci riguardanti l’aver “fatto fuori” Sean Dylan Kelly in corsa. Il pilota statunitense ufficialmente è fermo per le conseguenze dell’ultimo intervento al braccio per sindrome compartimentale, ma si sta allenando regolarmente. Vedremo chi verrà scelto per affiancare Joe Roberts nella prossima stagione mondiale.

Foto: American Racing Team