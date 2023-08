Moto3: David Almansa, accordo mondiale con Snipers Team

Una promessa spagnola alla corte di Mirko Cecchini. David Almansa è in Catalunya per l’annunciata wild card con Finetwork MIR Racing Team, la sua squadra nel JuniorGP, ma ora c’è anche chiarezza sul suo futuro. Il numero #22 infatti sarà uno dei piloti schierati da Snipers Team per il Mondiale Moto3 2024. Ancora da chiarire chi sarà il suo compagno di squadra (rimane Matteo Bertelle?), ma nel frattempo la squadra tricolore ha ufficializzato l’accordo con Almansa per la prossima stagione mondiale.

Cecchini lancia Almansa

“La Moto3 è una categoria che richiede abilità tecniche, intelligenza tattica e coraggio” ha dichiarato il team principal Mirko Cecchini. “David Almansa entra in questa arena consapevole delle sfide che lo attendono e con la sicurezza nel suo potenziale. L’approccio alla competizione va al di là della semplice velocità: è uno studente della moto e questa dedizione potrebbe rivelarsi un elemento chiave nel suo percorso verso il successo. Siamo felici di averlo nella nostra famiglia nel prossimo anno.”

Talento interessante

Deve ancora completare la stagione nella Moto3 del JuniorGP, ma il suo futuro è ormai chiaro. “Sono incredibilmente emozionato di compiere questo passo importante nel Campionato del Mondo Moto3 con il Team Snipers e il supporto di Honda” è il commento di David Almansa. “Dopo tutto il duro lavoro svolto negli anni, sono grato per la fiducia che Finetwork ha riposto in me durante uno dei momenti più impegnativi della mia carriera. Darò sempre il 100% per coloro che hanno creduto in me e hanno reso possibile che io sia qui.”

Foto: Snipers Team