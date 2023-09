Moto2: Aron Canet e Fantic, c’è l’accordo per il 2024

Mancava ormai solo la conferma ufficiale, arrivata alla fine delle Prove 1. Aron Canet e Fantic Racing hanno infatti confermato l’avvio della collaborazione per la prossima stagione Moto2. Lo spagnolo classe 1999 di Corbera de Alcira è attualmente quarto in classifica generale e ha ottenuto finora due podi nella prima parte della stagione. Una nuova avventura per Canet, attualmente in forze in Pons Racing, squadra prossima all’addio al Mondiale.

Nuova collaborazione

“Sono felice di aver abbracciato il progetto Fantic” ha dichiarato Aron Canet. “Conoscevo già la squadra tecnica e so che è molto forte, ma ho apprezzato lo spirito combattivo di tutti. La voglia di vincere che hanno è pari alla mia“. Pari soddisfazione da Mariano Roman, amministratore delegato di Fantic Motor. “Diamo il benvenuto ad Aron Canet, pilota fortissimo al quale daremo tutti gli strumenti per poter vincere” ha sottolineato. “Tutta la Fantic è e sarà con lui. La sua scelta fa parte del percorso di crescita ed evoluzione del nostro team. Ha una grande esperienza nel Motomondiale e ha un potenziale elevato”.

Fantic, chi accanto a Canet?

Ultimamente si stanno intensificando le voci sul possibile addio di Celestino Vietti a Fantic. Non c’è nessuna ufficialità, ma si parla sempre più spesso dell’associazione con Red Bull KTM Ajo per la stagione Moto2 2024, con l’occhio anche alla MotoGP. Fantic Racing invece puntava sulla riconferma del pilota piemontese, da affiancare al neo annunciato Canet per una super coppia da titolo. Sembra invece che Vietti stia guardando in ben altra direzione.