Moto2: Sito Pons ed il suo team dicono addio al Motomondiale

di Oléna Champlain/paddock-gp

La voce circolava già da tempo ed è arrivata l’ufficialità. Sito Pons ed il suo team omonimo, protagonista di tutte le battaglie in Moto2 dall’avvento della categoria nel 2010, non faranno più parte del Motomondiale. Completeranno la stagione 2023, ma la struttura comparsa nel paddock nel 1992 dirà poi addio. Nel 2024 al posto di Pons Racing ci sarà il team MT Helmets-MSi guidato da Teo Martin, che attualmente sta brillando in Moto3 con Moreira e Azman.

È la fine di un’era per Sito Pons, due volte campione del mondo 250cc nel 1988 e nel 1989. Un anno in cui lo spagnolo non ha perso tutto: per quanto riguarda la vita privata, le pesanti sanzioni inizialmente comminategli dal fisco spagnolo sono state archiviate in tribunale. Il team Pons attualmente corre con Aron Canet e Sergio Garcia Dols in Moto2.

Tanti grandi nomi con Sito Pons

Il picco di questo percorso è stato il titolo mondiale di Pol Espargaro in Moto2 alla fine della stagione 2013. Ma c’è stato l’impegno anche in categoria regina, nell’allora 500cc con Alex Criville, che proprio con questi colori ha festeggiato il suo primo podio. Senza dimenticare Max Biaggi, John Kocinski, Carlos Checa, Alex Barros o Alberto Puig. È arrivato un podio anche in MotoGP con Loris Capirossi in sella ad una Honda nel 2002. Per il team Pons ci fu anche il secondo posto a squadre nel 2003 grazie a Biaggi e Ukawa.

Un’avventura d’elite terminata nel 2005 con la perdita di uno sponsor di tabacchi. Non dimentichiamo poi il titolo MotoE nel 2021 con Jordi Torres, un successo che Pons potrebbe ripetere anche quest’anno con Mattia Casadei, attualmente 2° in campionato. Per il futuro, Aron Canet potrebbe trattare per entrare in Fantic, mentre per Sergio Garcia è ancora tutto da definire.

L’articolo originale su paddock-gp