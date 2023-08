MotoGP, Qatar si mette al passo: Losail riasfaltato e più bello

Varie novità al Lusail International Circuit, che nel weekend 17-19 novembre tornerà ad ospitare il Mondiale MotoGP. Insolito spostamento a fine anno per la prima volta dal biennio 2004-2005, quando cioè è stato inserito nel calendario MotoGP ma nel mese di ottobre, prima di anticiparlo all’inizio del campionato a partire dal 2006. Un cambio per un motivo, ovvero permettere di svolgere i lavori necessari sul tracciato che ospiterà il prossimo Gran Premio del Qatar.

Cambi alle infrastrutture

Sono stati ristrutturati il paddock ed i servizi del circuito. Il pensiero è andato ai fan, che ora avranno punti d’accesso migliori per vivere l’esperienza in circuito, ma non solo. Cambiamenti radicali per le tribune, ora adatte per contenere un maggior numero di tifosi, ed una fanzone più ampia, nuove aree VIP: in totale parliamo della possibilità di ricevere circa 5000 ospiti. Ma ci sono novità anche per chi lavora nel Mondiale MotoGP, dalle squadre ai media.

MotoGP più ‘comoda’

Il layout del tracciato non ha subito mutamenti, ma è stato riasfaltato, ma piloti e team avranno a disposizione anche garage più ampi. Implementata anche la tecnologia del nuovo race control, media centre rinnovati per favorire il lavoro di chi si trova sul posto. Tutto pronto quindi per un GP sotto le luci a led, quindi all’insegna della sostenibilità, che illumineranno il circuito. Quest’anno eccezionalmente a fine stagione, penultimo round del 2023 dopo la novità India e gli altri round già noti tra Asia ed Oceania.

Foto: motogp.com