Randy Krummenacher al Bol d’Or 2023 con Tati Kawasaki

Un Campione del Mondo in più al via del Bol d’Or, conclusivo round del Mondiale Endurance FIM EWC in agenda il 16-17 settembre prossimi a Le Castellet. Alla grande classica del motociclismo d’oltralpe si presenterà infatti al via Randy Krummenacher, attualmente impegnato nel Mondiale MotoE con il team Dynavolt Intact GP, per l’occasione ingaggiato dall’ambizioso Tati Team Beringer Racing.

PRIMA EFFETTIVA 24 ORE PER RANDY KRUMMENACHER

Di fatto per il Campione del Mondo Supersport 2019 si tratterà della prima esperienza in gara in una 24 ore dopo un lungo inseguimento. Proprio nel 2019 ricoprì il ruolo di “riserva” di YART Yamaha alla 24 ore di Le Mans, mentre lo scorso anno, dopo aver trovato l’intesa con il Wojcik Racing Team, di fatto non disputò alcun round per indisponibilità e concomitanze con il CIV Superbike.

TATI TEAM COMPETITIVO NEL FIM EWC

Per questo debutto in gara nel FIM EWC, Randy Krummenacher difenderà i colori del Tati Team, tra le migliori formazioni indipendenti delle corse motociclistiche di durata. In sella alla Kawasaki Ninja ZX-10RR #4 gommata Pirelli si alternerà con Hugo Clere e Baptiste Guittet in sostituzione di Roman Ramos, ingaggiato a partire dalla 24 ore di Spa in luogo di Gregory Leblanc (passato a Kawasaki TRICKSTAR), indisponibile tuttavia per la concomitanza con l’ESBK a Navarra.