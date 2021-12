Randy Krummenacher con Wojcik nel FIM EWC 2022

Randy Krummenacher sarà pilota titolare del Wojcik Racing Team nel Mondiale Endurance FIM EWC 2022 dopo l'esperienza da riserva con YART del 2019.

Randy Krummenacher riparte dal Mondiale Endurance. O meglio, ritorna nel FIM EWC. Nel 2022 il Campione del Mondo Supersport 2019 affiancherà Sheridan Morais e Dan Linfoot con la Yamaha R1 #77 del Wojcik Racing Team, squadra polacca di grandi ambizioni nella specialità. Sul podio già in due distinte occasioni (Bol d’Or 2019 ed Estoril 2020), Wojcik ha puntato forte su Krummenacher per puntare in alto tra i team indipendenti nella stagione 2022.

RITORNO NELL’ENDURANCE

Di fatto per Randy Krummenacher si tratterà di un ritorno nelle corse motociclistiche di durata. Nel 2019 difese i colori YART Yamaha da “riserva” nel corso della 24 ore di Le Mans. Una gara che avrebbe dovuto disputare lo scorso anno proprio con Wojcik Racing Team, ma il rinvio dell’evento precluse questa possibilità.

LE PAROLE DI KRUMMENACHER

“Ho vissuto alcune settimane difficili, ma per fortuna c’è sempre calma dopo la tempesta“, afferma il pilota svizzero. “Dopo che non ha funzionato l’accordo con il Team CM e non ho firmato il contratto da loro propostomi, ho iniziato a guardarmi attorno e si sono presentate alcune opportunità interessanti. Ho bisogno di una nuova motivazione ed in questa nuova realtà la troverò scuramente. Mi piace il Mondiale Endurance e lo posso affermare con assoluta certezza perché ho avuto l’opportunità di fare la “riserva” alla 24 ore di Le Mans 2019. Si respira un’atmosfera particolare ed è un campionato emozionante. Correrò con la R1 del Wojcik Racing Team, una squadra che ritengo davvero fantastica a titolo professionale e personale“. Krummenacher ha confermato anche di essere vicino a trovare l’intesa per correre in un altro campionato (CIV), mentre il Wojcik Racing Team sarà inoltre presente anche nella classe Superstock del FIM EWC con una line-up di piloti competitiva.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1