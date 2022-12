Sito Pons assolto da tutte le accuse di evasione fiscale

Si chiude con un’assoluzione il caso di Sito Pons. L’ex pilota e boss di una squadra Moto2 era stato accusato di ben sei reati contro l’erario. Le indagini in merito erano iniziate nel 2018, nel 2020 erano stati chiesti ben 24 anni di carcere ed una multa di 12 milioni di euro per frode. Ora però le accuse sono tutte cadute, come conferma oggi Diario Marca.

Ricordiamo che Sito Pons era finito nell’occhio del ciclone per il periodo 2010-2014. L’accusa parlava di presunte residenze false all’estero, precisamente nel Principato di Monaco e nel Regno Unito, mentre Pons risiedeva a Barcellona in Spagna, paese in cui avrebbe quindi dovuto pagare tutte le imposte. Oltre ad indicare l’esistenza di società offshore per nascondere i soldi. Lo scorso 28 febbraio Pons era comparso in tribunale per difendersi dalle accuse, a cui ora segue il miglior finale possibile per la sua vicenda.

“Il signor Pons ha davvero vissuto a Monaco fino al 2012 ed in seguito nel Regno Unito. Lo dimostrano i certificati emessi dalle autorità dei rispettivi paesi” si legge nella nota degli avvocati della difesa, come riporta il quotidiano spagnolo. “I maggiori interessi e le attività economiche di Pons si concentrano fuori dal territorio spagnolo, tranne per alcune proprietà situate in Spagna.”

