MotoGP, Gresini rebus pilota: Di Giannantonio resta in corsa

Le vicende di mercato piloti MotoGP non sono ancora concluse per il prossimo anno. Ad aprire le danze nel 2023 ci ha pensato Alex Rins con il passaggio da LCR Honda a Yamaha, seguito da Johann Zarco che ha scelto LCR dopo l’addio a Pramac. Restano da assegnare ancora due selle, tra cui quella in Gresini Racing. Fabio Di Giannantonio sembra destinato ad andare via, ma a sentire i vertici della squadra di Nadia Padovani l’alfiere romano avrebbe ancora qualche possibilità.

Gresini perde due alternative

Uno dei maggiori punti interrogativi nel carosello di trasferimenti MotoGP per la stagione 2024 riguarda attualmente la seconda moto Gresini-Ducati. Mentre il contratto con Alex Marquez è stato prolungato di un anno fino alla fine del 2024 , al momento è ancora in discussione chi sarà il compagno di squadra dello spagnolo nella prossima stagione MotoGP. Jake Dixon era il grande favorito, ma nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto con il team Aspar nel Campionato del Mondo Moto2. Un altro nome che sembrava già collegato al team Gresini era anche Tony Arbolino, anche lui ha prolungato il contratto con Marc VDS nella classe di mezzo.

‘Diggia’ prova l’ultima sterzata

A quanto pare Di Giannantonio avrebbe ancora qualche possibilità di restare un altro anno. Quest’anno non è andato oltre l’ottava piazza (a Le Mans) e ha raccolto appena 37 punti in classifica. Ben pochi per un pilota della Ducati! Michele Masini, d.s. Gresini, lascia comunque aperto qualche spiraglio al giovane capitolino. “La nostra priorità è dare tempo a ‘Diggia’“, ha detto in un’intervista a MotoGP.com. “Non abbiamo voluto parlare di altri piloti. Abbiamo sempre creduto in lui. Una volta lo abbiamo portato nel Mondiale Moto3. Abbiamo gareggiato in Moto2 e ora guidiamo in MotoGP. Sappiamo che abbiamo bisogno di risultati che finora non abbiamo ottenuto. Ma prenderemo tempo per prendere una decisione“.

Rebus sul secondo pilota

Restano poche gare per convincere gli uomini della squadra emiliana, altrimenti la strada professionale di Fabio si farà difficile, con un possibile dietrofront nella “middle class”. Entro la tappa di Misano bisognerà sciogliere ogni nodo. Intanto Franco Morbidelli è sistemato in Pramac Ducati mentre Marco Bezzecchi resterà nel team VR46. A pendere sul destino di Di Giannantonio, a questo punto, c’è il desiderio di Joan Mir di svincolarsi dall’accordo con Honda HRC per salire su una Ducati, anche se satellite. Ne abbiamo parlato qui.

