MotoGP: Zarco, Mir e il battito di ali della farfalla cinese

Il mercato piloti MotoGP sembrava stancamente avviato all’epilogo, invece sta regalando una fine estate pieno di scoppiettanti sorprese. Sotto i riflettori c’è la Honda, la grande malata della top class. Marc Marquez sembra convinto a rispettare il contratto che scade a fine ’24 (salvo colpi di scena…) invece Joan Mir vuole scappare a tutti i costi. L’ex iridato con la Suzuki sta vivendo una crisi terribile, fra infortuni e gare anonime nelle retrovie, spesso bruscamente interrotte da cadute, come domenica scorsa in Austria. Cadere andando piano (anzi: pianissimo) è il peggior incubo per un pilota, specie se parliamo di un ragazzo che nel 2020, a soli 22 anni, aveva ha già vinto due Mondiali ed era al vertice della top class. Joan Mir vuole una Ducati, e sta puntando all’unica ancora senza padrone, cioè la seconda del team Gresini.

Johann Zarco sale il gradino?

Non è detto che i desideri di Joan Mir si realizzino, ma se succedesse? In Honda partirebbe un nuovo valzer di cambi di strategia. Johann Zarco, che ha appena firmato un contratto di due anni più opzione con LCR Honda, verrebbe destinato al team HRC. Se è vero che il francese interessa per le sue capacità nello sviluppo, dopo quanto ha fatto in Ducati, averlo nella struttura interna potrebbe essere un vantaggio ulteriore per il reparto corse giapponese. Nella formazione di Lucio Cecchinello approderebbe Iker Lecuona, pupillo di Alberto Puig che Honda ha già impiegato come sostituto in quattro GP quest’anno, sia nel team HRC che con la stessa LCR. Dunque, se Joan Mir dovessere riuscire a mettere a segno il doppio colpo, cioè sciogliere il contratto HRC e convincere Gresini-Ducati, in Honda sarebbe già pronto il piano B.

Ripercussioni in Superbike

Iker Lecuona in ogni caso continuerà ad essere un pilota ufficiale Honda HRC. Se non succede niente in MotoGP, correrà un altro anno in Superbike con la CBR-RR, in coppia con Xavi Vierge, che ha rinnovato a sua volta. Come il battito di ali della farfalla cinese, le mosse di Mir possono scatenare una reazione a catena che, in ultima istanza, potrebbe liberare una Superbike Honda ufficiale. Un posto last minute che potrebbe far gola anche a due dei nostri: Michael Rinaldi e Axel Bassani. Staremo a vedere.

Foto: Instagram