MotoGP, Vinales chiede aiuto ad Aprilia: “Non posso fare di più”

Il Gran Premio d’Austria non è stato semplice per Aprilia, che l’ha affrontato con il peso di sapere che il patron Roberto Colaninno era morto. Il team ha cercato di dare il massimo per onorare l’imprenditore che nel 2003 aveva rilevato il gruppo Piaggio, però né con Maverick Vinales né con Aleix Espargarò è riuscito a conquistare il podio.

Nelle prove libere era stato soprattutto l’ex pilota ufficiale Yamaha a mostrare un passo importante, ma sia nella sprint race sia nella gara lunga non è partito bene e questo lo ha condizionato. Sabato ha chiuso 8° alle spalle del compagno e domenica 6°, appena dietro Alex Marquez. Voleva di più al Red Bull, il ritmo c’era per essere più avanti al traguardo.

MotoGP Austria, Vinales amareggiato dopo il weekend

Vinales al termine della gara non ha nascosto un po’ di delusione: “Non è cambiato nulla rispetto a sabato – ha detto a Motosan.es – e abbiamo girato allo stesso modo. Ovviamente in condizioni di gara è tutto un po’ più complicato, è stato difficile gestire le gomme. Hanno iniziato a perdere prestazione molto presto. Sappiamo che seguendo altri piloti si surriscaldano e la pressione aumenta, diventa un’altra gara“.

Il passo c’era, però partendo male e ritrovandosi a dover rimontare non è semplice. Nella sprint lo start è stato un disastro totale, in gara è andata un po’ meglio. Maverick ha sottolineato che serve progredire per aiutarlo a scattare più efficacemente: “Dobbiamo migliorare, almeno per partire come gli altri. Siamo indietro su questo, vediamo se prima di Misano riusciamo ad avere un miglioramento. Il mio ritmo e quello di Binder erano uguali, ma lui al primo giro era 2° e io 7°. Le partenze sono fondamentali. Io come pilota non posso fare di più, posso solo sperare che si migliori“.

Aprilia migliorerà la RS-GP a breve?

Non è certamente la prima volta che il pilota spagnolo si ritrova a perdere posizioni al via e a non ottenere un risultato in linea con il suo ritmo. Il suo auspicio è che Aprilia riesca a compiere uno step per evitare che queste situazioni ricapitino.

Comunque vede una squadra che lavora sodo per aiutare lui ed Espargarò: “Stiamo dando il massimo – ha dichiarato – e la verità è che non posso chiedere di più ai ragazzi del box. Hanno lavorato in maniera eccezionale durante il weekend. Il fatto che abbia guidato la moto al massimo non è bastato, quindi bisogna migliorare. Serve pazienza, non dobbiamo arrenderci“. Prossimo appuntamento a Montmelò, vedremo se Aprilia risalirà sul podio.

Foto: Aprilia Racing