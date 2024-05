Osservata una settimana di pausa per lasciare spazio alla North West 200, il circus del BSB torna in pista nel week-end a Donington Park. Se in Superbike l’attesa sarà incentrata su Glenn Irwin (protagonista di due memorabili triplette tra Oulton Park e appunto NW200), con il nostro Edoardo Colombi osservato speciale nella Sportbike, altrove non mancheranno gli spunti d’interesse. A dare un tocco di internazionalità in più (non che ce ne fosse particolare bisogno…) ci sarà infatti una presenza illustre in Supersport. Can Oncu, abitualmente impegnato nel Mondiale di categoria sotto le insegne Puccetti Racing Kawasaki, prenderà parte al terzo appuntamento stagionale della serie d’oltremanica con la Ninja ZX-6R del team Gearlink Kawasaki.

CAN ONCU AL VIA DEL BRITISH SUPERSPORT

Reduce da un altalenante avvio di stagione, Can Oncu ha trovato un accordo “one event” con il team Gearlink Kawasaki per prendere il posto di Cameron Dawson (infortunatosi al polso nel round inaugurale di Navarra) in occasione dell’imminente week-end di gara sull’impianto delle Midlands. Considerando il mese “di pausa” prima del prossimo appuntamento iridato a Misano, l’ex Mondiale Moto3 ha ricevuto il via libera da parte di Manuel Puccetti per affrontare questa sua prima avventura di carriera al di là della Manica.

LE PAROLE DI CAN ONCU

Al fianco del titolare Brad Perie, attualmente miglior pilota Kawasaki del British Supersport, cercherà soprattutto di sfruttare questa chance per raccogliere alcuni riferimenti in previsione del round mondiale in programma sul medesimo tracciato tra un paio di mesi: “Sono molto contento di poter correre con il team Gearlink Kawasaki nel round di Donington Park del British Supersport” ha detto Can Oncu. “Sarà un’esperienza completamente nuova per me. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, puntando ad ottenere dei buoni risultati e divertirmi. Auguro a Dawson una pronta guarigione”.

CACCIA AI BIG THREE

Con il supporto previsto di Kawasaki Motors UK e il ricco palmarès di Gearlink Kawasaki, Can Oncu dovrà vedersela dal pluri-Campione nonché leader di campionato Jack Kennedy (Honda Racing UK), il Campione 2023 Ben Currie (Oxford Products Racing Moto Rapido Ducati) e il sempreverde Luke Stapleford (Macadam Triumph Racing), in grande spolvero nei primi due round stagionali. Un’impresa non semplice tenerli a bada, ma chissà che il turco non possa regalare alla Verdona il primo podio nel British Supersport 2024…