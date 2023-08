MotoGP Austria: Sprint col botto, che disastro al via

La MotoGP Sprint del GP Austria è stata segnata al via da una carambola da paura. Un contatto a catena che ha spedito a terra tre piloti e condizionato la corsa di altri tre ragazzi. In tutto questo parapiglia emerge Francesco Bagnaia, che senza troppi problemi coglie la vittoria in questa prima gara MotoGP nel weekend austriaco. Gioia KTM con Brad Binder secondo, completa il podio Jorge Martin. Pol Espargaro, appena al secondo fine settimana di gare di questo 2023, porta a casa un prezioso sesto posto, una grande iniezione di fiducia per lui e Tech3. Domani alle 14:00 c’è la gara lunga del weekend, di seguito la cronaca di questa Sprint molto incidentata.

Minuto di silenzio per Colaninno

La Ducati di Bagnaia in pole sulla Aprilia di Vinales, seguono le KTM di Binder e Miller (tempi e cronaca). Si prospetta un’interessante battaglia tra più costruttori, ma questa è la premessa, poi ovviamente parlerà la pista. Guardiamo intanto le gomme di partenza per questa ormai solita ‘gara ridotta’ del sabato pomeriggio. Scelta pressoché unanime per quanto riguarda i ragazzi MotoGP, quasi tutti hanno scelto l’abbinamento dura-morbida. Con tre eccezioni: Brad Binder, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli hanno invece optato per dura-media. Prima della partenza i piloti si sono tutti riuniti in griglia per un minuto di silenzio: a 80 anni è mancato Roberto Colaninno, perno fondamentale del gruppo Piaggio. I cinque ragazzi Aprilia e l’intera classe regina del Motomondiale lo ricordano così.

Che disastro!

Pessima partenza di Vinales, perfetti invece Bagnaia, Binder e Miller, ma più indietro c’è un pasticcio da paura. Martin è forse un po’ troppo ottimista in un sorpasso e dà il via ad una carambola a catena che colpisce Quartararo e Bastianini (rimasti incredibilmente in sella) e spedisce a terra Zarco, Oliveira e Bezzecchi. Vinales ne viene indirettamente coinvolto e, già in difficoltà dopo la brutta partenza, precipita in 18^ posizione. L’alfiere VR46 ed il francese di Pramac tentano di ripartire, ma si vedranno costretti al ritiro, mentre poco dopo lascia la corsa anche Nakagami incidentato. Finale prematuro pure per Savadori, più avanti Martin e Marini vengono a contatto: anche il fratello di Valentino Rossi è nella ghiaia, giornata nera per il team VR46.

MotoGP Sprint a Ducati

Dagli Stewards arriva un provvedimento: Long Lap Penalty per guida irresponsabile per Fabio Quartararo, che ha provocato la caduta ed il ritiro di Lorenzo Savadori. Nessun provvedimento per il contatto tra Martin e Marini, ritenuto incidente di gara, mentre la carambola al via verrà rivista dopo la corsa. Il disastro iniziale s’è accaparrato tutta l’attenzione, ma davanti c’è Francesco Bagnaia che riesce a prendere il comando ed a tenerlo fino alla bandiera a scacchi, cogliendo un’altra vittoria. Brad Binder porta KTM in seconda posizione, mentre Jorge Martin completa il terzetto del podio in questa Sprint. Da sottolineare il 6° posto di Pol Espargaro, forse aiutato dai disastri ma comunque autore di una gara decisamente solida.

MotoGP, la classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com