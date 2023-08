MXGP Olanda: Jeffrey Herlings jella continua, ancora una frattura!

Jeffrey Herlings non è soltanto il pilota di Motocross con più vittorie di GP all’attivo, ben 103, ma è anche il più sfortunato di tutti i tempi. Era rientrato da poco da un lungo infortunio, l’ennesimo della carriera, e nel GP d’Olanda sulla sabbia di Arnhem contava di regalare un’altra impresa agli appassionati nella sua gara di gara. Purtroppo il 28enne pilota della KTM è incappato in una caduta durante le prove libere, a bassissima velocità, cadendo malamente sulla sabbia. Si è capito subito che le conseguenze potevano essere di un certo rilievo, ma Jeffrey Herlings voleva correre a tutti i costi il GP davanti alla sua gente. Il medico personale, dopo ulteriori controlli, però ha confermato la diagnosi: frattura della clavicola destra, e addio velleità.

Sfortuna continua

La possibilità di conquistare il sesto titolo Mondiale per Jeffrey Herlings era sfumata prima del giro di boa, dopo il GP Germania. In quella occasione era stato costretto a fermarsi per dolori al collo, causati dalla frattura della vertebra C5 individuata successivamente. Dopo un lungo e faticoso recupero, era tornato in pista due settimane fa in Finlandia, disputando solo due tappe (l’altra domenica scorsa in Svezia) prima di questo ennesimo colpo basso del destino.

Adesso quanto starà fuori?

Jeffrey Herlings non è soltanto un pilota fragile, ma nella sua tormentata carriera ogni infortunio ha richiesto tempi di recupero molto cospicui. Il GP d’Olanda è la sedicesima tappa di questo campionato del Mondo MXGP, restano da correre soltanto le tappe in Turchia, Italia (Maggiora) e Gran Bretagna. Poi la stagione culminerà con il GP delle Nazioni, il Mondiale a squadre, che quest’anno è ospitato dalla Francia, sul mitico tracciato di Erneè. La data, 8 ottobre, potrebbe essere un traguardo plausibile?

