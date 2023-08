MotoE Austria, Gara 2: Casadei cala il bis nella ‘festa italiana’

Doppio trionfo in Austria per rilanciare le sue ambizioni. Mattia Casadei è al terzo centro consecutivo, anche in questa Gara 2 MotoE vince senza commettere il minimo errore. Tripletta italiana al traguardo con Matteo Ferrari, che si riscatta dall’errore di Gara 1, e Kevin Zannoni, a lungo alla ricerca del podio e che ne porta a casa ben due dall’appuntamento al Red Bull Ring. Jordi Torres, non particolarmente protagonista in questo weekend, conserva un margine di 15 punti su Casadei e 16 su Ferrari, con due round e quindi quattro gare ancora da disputare. Ecco intanto la cronaca della seconda corsa in Austria.

Dove siamo rimasti

Kevin Zannoni è in pole position, seguono Mattia Casadei ed Eric Granado (tempi e cronaca). In Gara 1 invece possiamo parlare di incredibile disastro per Matteo Ferrari, che aveva l’occasione per prendere vittoria e leadership MotoE, prima di cadere a tre curve dal traguardo. Vittoria di Mattia Casadei, primo podio per Kevin Zannoni, Jordi Torres allunga (la cronaca). Si riparte da qui per la seconda ed ultima gara del fine settimana al Red Bull Ring, terzultimo appuntamento della stagione 2023.

MotoE Gara 2

Super partenza anche stavolta per il poleman Zannoni, che rischia un po’ nelle prime curve ma tiene dietro in primis l’agguerrito Casadei. Per poco, il pilota Pons vede un’altra grossa occasione e non vuole lasciarsela scappare: poche curve e ci riprova, stavolta con successo. Poco più indietro leggera uscita di pista di Ferrari, che si riprende subito ed insidia Granado per il 3° posto, mentre Torres è sempre 8°, l’ultimo però del primo gruppo datosi alla fuga. Gruppetto dal quale a due giri dalla fine si staccherà Granado, scivolato alla curva 3. Ma appare sempre più chiaro come il podio sia una questione solamente italiana: Mattia Casadei, Kevin Zannoni e Matteo Ferrari scappano, sono loro i contendenti per il bottino grosso in quest’ultima corsa. Il pilota Gresini infine riesce ad avere ragione dell’alfiere SIC58, ma non gli riesce di sopravanzare il vincitore di Gara 1, che non molla e coglie la seconda vittoria.

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com