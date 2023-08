A quattro GP dalla fine Andrea Adamo guida il Mondiale MX2 (under 23 anni) con un vantaggio rassicurante, ma non è affatto il caso di abbassare la guardia. Il rivale Jago Geerts, fuori per infortunio nelle ultime tappe, sembrava fuori gioco definitivamente. Invece è rientrato a tempo di record per giocarsi le residue possibilità di acciuffare il titolo iridato, dopo quattro secondi posti di fila nella serie cadetta del Motocross iridato. Non è un recupero per onore di firma, il pilota belga appare in discrete condizioni fisiche. Il confronto che ha reso incadenscente questa stagione non è ancora finito.

Settimo posto in qualifica

Sulla sabbia olandese è stato il pilota belga Lucas Coenen ad aggiudicarsi la gara di qualifica (20 minuti, più due giri) che assegna la migliore posizione al cancello e dieci punti mondiali. E’ la seconda pole per il pilota Husqvarna. Il nostro Andrea Adamo è partito così così, si è infilato intorno alla decima posizione alla prima curva e, più o meno, lì è rimasto: settimo finale. Nelle battute iniziali Jago Geerts era quasi a contatto, ma il belga è avanzato fino al quinto posto, transitando sul traguardo con meno di quattro secondi di margine sul rivale italiano. In Olanda assisteremo a due gare molto tese, qui sotto tutti gli orari del GP e i collegamenti TV.

Arrivo gara qualifica

1.Coenen Lucas (Husqvarna); 2. Langerfelder (GasGas); 3. Everts (KTM); 4. Elzinga (Yamaha); 5. Geerts (Yamaha); 6. Oriol (KTM); 7. Adamo (KTM); 8. van de Moosdijik (Husqvarna); 9. Weckman (Honda); 10. Horgmo (Kawasaki).

La nuova classifica del Mondiale MX2

Nella qualifica Adamo ha perso due punti su Geerts e quattro sul compagno di squadra Lian Everts. Il vantaggio nel Mondiale prima delle due gare olandesi è di 74 punti su Everts e 102 nei confronti di Geerts. Ricordiamo che, incluse le due manche olandesi, restano in palio 230 punti.

La MX2 in diretta anche su Raisport

Il GP d’Olanda è la sedicesima tappa del Mondiale, che ne conta diciannove. Dopo Arnhem, la serie farà tappa in Turchia, di nuovo in Italia, sul tracciato di Maggiora, il 17 settembre. La settimana succesiva gran finale in Gran Bretagna, sullo storico saliscendi di Matterley Basin. Olanda compresa, restano dunque in palio 240 punti. Le super sfide sulla sabbia di Arnheim saranno trasmette in tv da RaiSport ed Eurosport, qui tutti gli orari dei collegamenti. Servizio streaming disponibile sulla piattaforma ufficiale della MXGP, questo il link.

Foto: Instagram