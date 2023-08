MotoGP, Valentino Rossi condanna Jorge Martin: “Da penalizzare”

Jorge Martin è stato protagonista della sprint race in Austria fin dalla prima curva, nella quale ha toccato Fabio Quartararo e ciò ha innescato le cadute di più piloti. In seguito ha avuto un contatto anche con Luca Marini, a sua volta caduto. Il pilota del team Pramac Racing non ha ricevuto nessun tipo di penalità e ha concluso con un buon 3° posto al traguardo. Ora in classifica è sceso a -46 da Pecco Bagnaia, vincitore oggi pomeriggio.

MotoGP Austria, la versione di Jorge Martin

Martin al termine della corsa ha spiegato a Sky Sport MotoGP come ha vissuto quanto successo: “Sono partito benissimo, ho provato a superare Quartararo, ma dopo l’ho visto rilasciare i freni e ho cercato di mantenere la linea interna. Lì ho sentito un colpo e ho visto tutta la caduta. Pensavo che sarebbero arrivate delle penalità a lui o a me. Successivamente ho visto che a Fabio hanno dato un long lap (ma per aver steso Savadori, ndr) e quindi ho pensato di essere a posto. Ho spinto per arrivare sul podio, ho superato Marini e quando già stavo lasciando i freni per entrare ho sentito un colpo“.

Il pilota spagnolo non si sente colpevole degli episodi capitati, anche se si aspettava che potesse arrivare una penalità. A proposito dell’incidente con Marini, ha aggiunto: “Mi dispiace molto, perché non c’era senso. Non è che volessi spingerlo fuori, ho cercato di essere più pulito possibile. Forse lui forse incrociare, non lo so. Sono dispiaciuto, perché non c’era senso… Dopo la caduta pensavo mi arrivasse una long lap penalty, ho spinto per avere più di 3 secondi di margine su chi avevo dietro. A fine gara ho pianto per tutto quello che è successo, la mia testa era in shock. Ho visto le immagini e io ero davanti“.

Le risposte di Marini e Bezzecchi

Successivamente anche Marini ha detto la propria opinione e se l’è presa anche con lo Steward Panel, che non ha penalizzato Martin: “Il problema è sempre lo stesso da inizio stagione, ovvero il regolamento non è chiaro. A volte un contatto viene penalizzato e altre no. A Quartararo hanno dato long lap, a Jorge no. Quello ci mette in difficoltà, perché ogni volta è diverso. Vorremmo un chiarimento a riguardo“.

Molto dispiaciuto pure Bezzecchi, che aveva il potenziale per fare molto bene: “Mi fa un po’ male la spalla. L’unica cosa che mi recrimino è che non dovevo partire 7°, non ho fatto un gran ultimo giro in qualifica. Peccato, è andata così. Non c’era bisogno di fare una prima curva così da matto. Io ero partito bene ed ero stato fuori dai guai finché non mi sono arrivate tre moto addosso“.

Valentino Rossi colpevolizza Martin

Nello studio di Sky Sport c’era anche Valentino Rossi, che ha le idee chiare sulla condotta di Martin: “È partito super carico, perché nelle qualifiche non ha fatto il tempo e avendo la soft sapeva che doveva fare le prime curve da matto. Però è entrato un po’ troppo da matto, è arrivato forte e ha toccato Quartararo, innescando la carambola che ha fatto cadere altri piloti. Per me è semplice, devi dare subito un long lap. Non è che devi aspettare che poi arrivi anche su Luca e stenda anche lui. Nel secondo caso ha superato in un punto difficile, dove devi fare un’entrata cattiva che ti porta a toccare l’avversario. Luca non voleva incrociare. Per me Jorge gli ha anche dato un’altra spintarella per non farsi incrociare e l’ha toccato“.

Rossi ce l’ha anche con gli stewards, che non hanno preso la decisione che lui riteneva opportuna: “Mi sembrano veloci e decisi nelle cose che contano poco, invece nelle cose importanti come un pilota secondo nel mondiale che arriva alla prima curva troppo forte e sparecchia tutti… Lì devono vedere per poi decidere, come se prima dovessero parlare con qualcun altro“.

