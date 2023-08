MotoGP, Bagnaia masterclass: decisiva una modifica alla Ducati

Prestazione perfetta di Francesco Bagnaia nella sprint race MotoGP del Gran Premio d’Austria. Partito dalla pole position, è rimasto davanti fino alla fine. Una prestazione perfetta del pilota Ducati, che ha portato a 46 punti il vantaggio su Jorge Martin (3° oggi pomeriggio).

MotoGP Austria, Bagnaia felice del suo trionfo

Bagnaia dopo la vittoria della sua quarta sprint stagionale ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono stati portati aggiornamenti che hanno funzionato, soprattutto per la partenza. Sono contento. Questa è stata una delle partenze migliori, mi sono concentrato tanto per la prima staccata. Sapevo che la KTM sarebbe partita forte e a causa della pressione non potevo permettermi di stare dietro. Ho cercato di frenare più forte possibile nelle prime 3-4 staccate e poi ho spinto senza pensare alla gomma. Sapevo che sarebbe stata la strategia giusta. Domani sarà totalmente diverso“.

Al posteriore hanno quasi tutti scelto la gomma media invece della morbida e Pecco ha spiegato il motivo: “Eravamo tutti convinti di usare la soft dietro, ma la pista era più lenta di ieri e già in qualifica ho visto dopo due giri c’erano surriscaldamento e spin. La media era la soluzione migliore. Quello che ci ha fatto fare uno step in termini di passo è stata una modifica di setting che ho chiesto dalla qualifica alla gara. Mi ha aiutato molto nel rilasciare i freni e sono riuscito a far girare meglio la moto, che è la cosa che più ci limita nel 2023. Dico grazie al mio team“.

Domenica nella gara lunga il ritmo sarà decisamente diverso, perché bisognerà gestire le gomme sulla distanza: “Domani non vedremo dei 29 bassi o 29 e mezzo, si starà sul 29 alto o 30 basso. Il problema qui è che la gomma dietro si scalda tanto e tende a spinnare anche sul dritto. Meglio andare con maggiore calma all’inizio e poi cercare di gestire, anche se credo che comunque negli ultimi 10 giri la gomma andrà in difficoltà“.

