MotoGP, Zarco tra Ducati e Honda: la differenza tra le offerte

Della sprint race di Johann Zarco in Austria c’è poco da dire, visto che è stato coinvolto della carambola innescata dal compagno Jorge Martin. È caduto anche lui, poi ha provato a ripartire e alla fine si è ritirato. Un vero peccato per lui e per gli altri colleghi coinvolti, che cercheranno di riscattarsi domani nella gara lunga.

MotoGP Austria, Zarco dispiaciuto per il ritiro

Zarco al termine della giornata non ha nascosto il suo rammarico per come sono andate le cose oggi al Red Bull Ring: “Un peccato la caduta. Partire 10° è sempre un po’ complicato, però ero partito bene e all’esterno avevo guadagnato qualche posizione. Purtroppo c’è stato un contatto. Almeno ripartendo ho provato la moto per prendere un po’ di ritmo per domani, sono stato sorpreso di avere un buon ritmo. Questo è positivo per la gara. Spero di uscire bene dalla prima curva e di arrivare tra i primi cinque al traguardo“.

Il due volte campione del mondo Moto2 sente di avere un buon potenziale e domenica spera di poter chiudere in top 5. Fondamentale partire bene, dato che scatta dalla decima casella della griglia, ed evitare nuovi contatti. Poi, chiaramente, bisognerà gestire efficacemente le gomme.

Ducati o Honda nel futuro? No alla Superbike

Dalla Francia è giunta notizia della sua firma con Honda per correre nel team LCR di Lucio Cecchinello, però Johann ha smentito e ha spiegato la situazione: “Hanno fatto un po’ di casino. Ho finalmente avuto in mano le due offerte, quella della Ducati e quella della Honda. HRC mi permetterebbe di guardare più avanti, con due anni più uno di opzione. Invece, Ducati non propone più di un anno. Forse mi vede già in Superbike“.

L’offerta Honda è migliore di quella ducatista, sia per durata contrattuale che per stipendio. A proposito dell’ipotesi SBK, il pilota del team Pramac Racing è chiaro: “La Superbike può essere interessante, visto che Ducati ha una buona moto, però finché posso stare quasi sempre davanti in MotoGP non voglio pensare alla SBK. Magari posso pensarci più avanti“.

La scelta del rider francese arriverà molto presto: “Stasera dovrei parlare di nuovo con Ducati per poi decidere entro la fine del weekend, così posso essere più tranquillo. È stato piacevole vedere Honda così interessata, anche se può essere normale data la situazione difficile che sta vivendo. Però fa piacere anche per l’ego sentirsi così voluto. L’offerta va valutata, non bisogna dire no perché la moto non vince. Devo ragionare un po’“.

Foto: Valter Magatti