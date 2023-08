Diverse ore dopo la fine della sprint race MotoGP in Austria è arrivata una penalità per Jorge Martin. Il FIM Stewards Panel ha deciso di sanzionare la sua entrata alla prima curva del primo giro, dove toccando Fabio Quartararo ha innescato la caduta di più piloti.

MotoGP, Jorge Martin: long lap penalty in gara

Quella dello spagnolo del team Pramac Racing è stata giudicata “guida irresponsabile” e gli costerà una long lap penalty da scontare nella gara lunga di domani. Sicuramente un danno per lui, che pensava di averla passata liscia dopo che durante la corsa odierna non aveva ricevuto alcun tipo di sanzione.

Molti erano rimasti stupiti, compreso Valentino Rossi, che aveva dichiarato che quella manovra meritava un provvedimento. Si sono lamentati della condotta di Martin anche altri piloti, ovviamente. Uno di questi è Luca Marini, con il quale lo spagnolo ha avuto un altro contatto in una fase successiva della gara. Il pilota del team VR46 è caduto nell’occasione, però tale episodio non è stato ritenuto da sanzione.

Jorge nelle interviste post sprint ha detto chiaramente di non avere colpe in nessuna delle circostanze che lo hanno visto protagonista. Ormai non può fare altro che accettare di essere stato penalizzato e dare il massimo.

Foto: MotoGP