MotoGP, Zarco: “Sto facendo il possibile per restare in Pramac”

Johann Zarco ha chiuso il weekend di MotoGP a Silverstone con un quarto posto nella Sprint e il nono nella gara domenicale. Il pilota francese del team Pramac resta però al centro dei riflettori per questioni di mercato, dopo l’esplicito interesse da parte di LCR Honda. Sicuramente non passerà alla Superbike, nel 2024 sono due le opzioni sul tavolo.

Zarco “timido” con la Ducati

Finora Zarco ha conquistato 19 podi e nessuna vittoria in classe regina, una macchia che potrebbe spingere la Casa di Borgo Panigale e il team di Paolo Campinoti a rinnovare la line-up per il prossimo anno. “So che molte persone dicono di me che non vinco nulla“, ha commentato un po’ amareggiato il 33enne di Cannes, circa le voci che lo vorrebbero senza una Desmosedici ufficiale nel 2024. “Ma io sono un duro soldato e lotterò per un posto nella mia squadra attuale. So che ora ho bisogno di buoni risultati”.

Nella MotoGP Sprint di Silverstone è riuscito a strappare il quarto posto, senza però ripetere le buona prestazione nella sfida domenicale. Johann Zarco ha faticato un po’ sul semi bagnato, ma si è reso autore di una grande rimonta. Pramac vorrebbe proseguire l’avventura con il francese, anche se un rinnovo di contratto tarda ad arrivare e lascia presagire altri scenari, con Marco Bezzecchi pronto ad affiancare Jorge Martin. Sono ipotesi al vaglio di vertici Ducati. “La Ducati è la moto migliore. Ovviamente è scomodo non avere ancora un contratto per il 2024“, ha dichiarato il due volte campione Moto2.

L’interesse di LCR Honda

Lucio Cecchinello non ha nascosto l’interesse nei suoi confronti, sarebbe l’unica strada per restare in MotoGP. Una ipotesi che solletica le fantasie di Zarco: “Honda è Honda. Oserei essere un pilota che può aiutare la Honda. Avevo già un obiettivo del genere quando sono passato a KTM. Ma i risultati non erano giusti“, ha detto Johann circa i suoi piani futuri. “Un passaggio alla Honda non sarebbe certo una follia. Ma in questo momento sto facendo tutto il possibile per restare con Pramac e difendere la nostra leadership nel World Team Championship insieme a Jorge Martin“.