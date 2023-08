MotoGP, Bagnaia accetta la sconfitta: “Aprilia aveva un vantaggio”

Beffato all’ultimo giro da Aleix Espargarò, ma il 2° posto nella gara di oggi a Silverstone è comunque un buonissimo risultato per Francesco Bagnaia. Dopo la disastrosa sprint di sabato, il campione in carica della MotoGP si è riscattato bene. E non era facile, anche perché nel finale la leggera pioggia caduta ha reso le condizioni della pista un po’ insidiose e bastava poco per commettere un errore.

MotoGP Silverstone, Bagnaia commenta la gara

Avrebbe preferito vincere, però Bagnaia incassa comunque 20 punti che sono importanti per la classifica e che gli permettono di essere a +41 su Jorge Martin e a +47 su Marco Bezzecchi. Questa la sua analisi post-gara: “Sapevo che Aprilia aveva un piccolo vantaggio in termini di accelerazione – ha detto a Sky Sport MotoGP – e ho provato a fare il massimo, ma oggi non è bastato“.

Il pilota Ducati immaginava che Espargarò lo avrebbe attaccato all’ultimo giro, perché aveva qualcosa in più con la sua RS-GP: “Sentivo che era lì che spingeva, io provato a fare l’ultimo giro spingendo di più e non è bastato. Quando siamo usciti da curva 9, dalla Copse, ho sentito che lui accelerava di più e ho cercato di resistere, però lì è un punto in cui è veramente facile commettere errori. Ci ho provato alla fine, ma Aleix riusciva ad avere maggiore trazione soprattutto in uscita dalla 14. Non sono riuscito ad arrivargli abbastanza vicino. Comunque è andata bene così, sono soddisfatto. Meglio di così non riuscivo a fare oggi“.

Pecco non sapeva della caduta di Bezzecchi

Bagnaia non ha pensato di accontentarsi dopo il sorpasso di Espargarò, ha dato tutto finché ha potuto e purtroppo per lui non ne aveva a sufficienza: “Ho accettato il secondo posto quando ho finito la gara. Ci avevo provato a vincere, ho fatto il massimo. Non riuscivo a far trazionare bene la moto, perdevo tanto in accelerazione. Ho provato a fare bene staccata e ingresso, però Aprilia in queste piste riesce sempre a essere veloce in percorrenza. Noi dobbiamo lavorarci. Posiamo essere contenti, abbiamo fatto il massimo. Vediamo come andrà in Austria“.

Pecco ha anche raccontato di non essere stato informato della caduta di Bezzecchi, che era 2° dietro di lui quando è scivolato in curva 15: “Non lo sapevo. Non avevo sentito la sua caduta. Oggi era molto critica la situazione alla curva 15 e anche alla 6, perché arrivavi in frenata e avevi tanto front lock. Io davanti avevo aria, invece sicuramente a Bezzecchi dietro la pressione è salita e l’ha portato a caduto. Si vede dalle immagini della caduta che il front lock era iniziato prima“.

Foto: Ducati Corse