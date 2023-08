F1, rivoluzione Ferrari nel 2024: l’annuncio di Vasseur

La Ferrari sta ancora lavorando per migliorare in questo campionato di F1, ma gli sforzi sono concentrati soprattutto in ottica 2024. Ora la scuderia di Maranello non può lottare per il titolo e cercherà comunque di ottenere il massimo possibile dal suo pacchetto, nei piani di Frederic Vasseur il prossimo sarà l’anno della svolta.

I tifosi sono stanchi di sentire che sarà sempre la stagione seguente quella giusta per vincere, però il nuovo team principal ha ritrovato una situazione piena di problemi ed era impossibile rivoluzionare tutto già nel 2023. Il successore di Mattia Binotto si sta impegnando al massimo per mettere le basi di un progetto vincente, vedremo se riuscirà nel suo intento.

F1, Vasseur crede nel rilancio della Ferrari

In questo weekend la Formula 1 va di scena in Olanda a Zandvoort, a “casa” di Max Verstappen. L’obiettivo sarà quello di cercare di salire sul podio, se possibile. Vincere contro la Red Bull è impresa impossibile, la Ferrari proverà almeno ad avere la meglio sulle altre concorrenti.

Prima di questo appuntamento, Vasseur ha parlato al Corriere della Sera confermando i suoi piani per la crescita della scuderia: “Stiamo assumendo tante gente, stiamo ritoccando la struttura, siamo nel mezzo di un processo alla ricerca di quei decimi che mancano. Ciò non significa che dovremo aspettare i nuovi arrivati per essere competitivi, sarebbe inaccettabile. Ho fiducia nel gruppo attuale, la mentalità è giusta, possiamo fare molto meglio. Vogliamo crescere in ogni area“.

La Ferrari sta assumendo diversi nuovi tecnici, ma c’è chi potrà lavorare solamente al progetto 2025 come Loic Serra, esperto di gomme e sospensioni in arrivo dalla Mercedes: “Altri inizieranno a lavorare con noi da gennaio 2024 – spiega il manager francese – e altri dalla prossima estate. Serve tempo ed è un po’ frustrante non poterli avere immediatamente. Ma si tratta di un programma di 2-3 anni che porterà risultati“.

Monoposto 2024, Sainz e Hamilton

Vasseur può già annunciare che la vettura del prossimo anno sarà una rivoluzione rispetto alla SF-23 oggi affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz: “La macchina del 2024 sarà completamente diversa da quella attuale, che svilupperemo ancora per un po’. Stiamo capendo dove abbiamo sbagliato e come correggere gli errori. La reazione mi è piaciuta“.

Un altro tema delicato è quello dei rinnovi, visto che i piloti hanno dei contratti in scadenza a fine 2024. Per quanto riguarda Leclerc, non sembrano esserci dubbi sulla volontà di firmare un prolungamento. E con Sainz cosa succederà? Il team principal risponde così: “Con Carlos siamo allineati. Cominceremo la prossima stagione con un quadro preciso. Le discussioni partiranno tra non molto“.

A volte si è parlato di contatti tra lui e Lewis Hamilton per un arrivo in Ferrari del sette volte campione di F1, però Vasseur smentisce nuovamente: “La questione del contratto di Hamilton riguarda Wolff, non me. Non ne so niente“.

Foto: Formula1.com