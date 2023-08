F1 GP Olanda 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

La pausa estiva volge al termine e la F1 si avvicina al ritorno in pista. In questo weekend si disputa il Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort. Si tratta del quattordicesimo appuntamento del calendario 2023 e, ovviamente, è molto sentito per il pilota di casa Max Verstappen. Proprio lui ha vinto le scorse due edizioni del GP, che non si disputava dal 1985.

F1 2023: classifica piloti e costruttori

Verstappen ha fatto bottino pieno negli ultimi otto gran premi, comprese le sprint race in Austria e in Belgio. Sta dominando il campionati di Formula 1 e il terzo titolo è cosa sua ormai. Ha un vantaggio di ben 125 punti sul compagno di squadra Sergio Perez, che con l’altra Red Bull non riesce a tenere il passo dell’olandese.

Interessante lotta per il terzo posto della classifica tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton, separati da un solo punto. Più distanti ma ravvicinati tra loro ci sono Charles Leclerc, George Russell e Carlos Sainz, racchiusi in 7 punti. Attenzione a Lando Norris, ottavo con una McLaren in crescita dal weekend di Silverstone.

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 314 punti Sergio Perez 189 Fernando Alonso 149 Lewis Hamilton 148 Charles Leclerc 99 George Russell 99 Carlos Sainz 92 Lando Norris 69 Lance Stroll 47 Esteban 35 Oscar Piastri 34 Pierre Gasly 22 Alexander Albon 11 Nico Hulkenberg 9 Valtteri Bottas 5 Zhou Guanyu 4 Yuki Tsunoda 3 Kevin Magnussen 2 Logan Sargeant 0 Nyck De Vries 0 Daniel Ricciardo 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 503 punti Mercedes 247 Aston Martin 196 Ferrari 191 McLaren 103 Alpine 57 Williams 11 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 3

GP Olanda: dove vederlo in diretta TV o streaming

Il Gran Premio d’Olanda 2023 sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1, invece per seguire tutto live in streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita le qualifiche e la gara. Di seguito il programma con gli orari del weekend di Formula 1 a Zandvoort.

Venerdì 25 agosto

12:30-13:30 Prove Libere 1

16:00-17:00 Prove Libere 2

Sabato 26 agosto

11:30-12:30 Prove Libere 3

15:00-16:00 Qualifiche (18:30 differita TV8)

Domenica 27 agosto

15:00 Gara (18:30 differita TV8)

Foto: Formula1.com