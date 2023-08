È quella che appare come la situazione più aggrovigliata in MotoGP. Sembrava che KTM dovesse annunciare i programmi per il 2024 nel corso del GP in Austria, invece è arrivata solo la (scontata) conferma di Brad Binder. Per tutti gli altri tasselli invece bisogna ancora attendere l’ufficialità, ma alla base c’è un grosso problema: in quattro infatti si dicono in MotoGP l’anno prossimo, ma le RC16 rimaste sono solamente tre! Una situazione che sembra incredibile, eppure è il pasticcio in cui si trova attualmente la casa di Mattinghofen. E non si sa come riuscirà a venirne fuori…

Fernandez e Miller non hanno dubbi

“Io ho saputo che continuerò nella stessa squadra l’anno prossimo, per il resto non so.” Alla fine del GP Austria Augusto Fernandez ha parlato brevemente del suo futuro in MotoGP. In breve, l’unico debuttante di questa stagione anche nel 2024 correrà con i colori del team GASGAS Tech3 guidata da Hervé Poncharal. Passiamo poi a Jack Miller, che invece è arrivato quest’anno nella squadra ufficiale: il numero #43 di KTM Factory è piuttosto laconico ma chiaro sull’argomento. Non è previsto un cambio di costruttore per la prossima stagione MotoGP, sarà sempre con i colori del marchio austriaco.

Pol Espargaro: “Ho un contratto”

Non mostra nessuna preoccupazione. Pol Espargaro sta procedendo a piccoli ma costanti passi dopo il grave infortunio a Portimao, ma non vede ombre sul suo futuro in MotoGP. “Io ho contratto valido per questa stagione e la prossima con GASGAS, non ho nessuna preoccupazione” ha confermato il pilota #44 a motogp.com. “L’unico problema al momento riguarda solo i miei risultati, quello che sto facendo.” Come si spiegano quindi i troppi nomi associati a KTM per il prossimo anno? “Non so cosa dire, io so che ho un contratto” è la risposta di Espargaro. “Chissà, magari non lo dicono ma hanno trovato la soluzione…”

Ma quindi Acosta dove va?

In teoria tutte le selle sono tutte già prenotate, non ci sarebbe spazio per l’attuale leader Moto2. Eppure Pedro Acosta ha dichiarato di avere un accordo per compiere il salto MotoGP. Una contraddizione in tutti i sensi, ma è questa la situazione attuale di KTM, ancora alla ricerca di una soluzione al problema. Due selle in più sembrano fuori discussione, l’unica sarebbe quindi tagliare un pilota già sotto contratto. E questo potrebbe essere proprio Pol Espargaro, da ‘spostare’ nel ruolo di collaudatore accanto a Dani Pedrosa. Come finirà? Per il momento non si sa, attendiamo le prossime mosse.

Foto: GASGAS Factory Racing Tech3