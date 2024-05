Pirelli con la gamma completa per Moto2 e Moto3 a Le Mans

Tra pochi giorni tocca al Gran Premio di Francia, di scena nei giorni 10-12 maggio sul Circuito Bugatti di Le Mans. Pirelli ha adottato la stessa scelta fatta per l’appuntamento ad Austin, portando due mescole dure in più, una per categoria. Lo scopo è dare quante più opzioni possibili alle due classi minori, puntando sulla resistenza all’usura che tornerà certamente utile in caso di temperature più basse. Senza dimenticare le tante curve di percorrenza e di medio-alta velocità, alternate a severe frenate. Due delle caratteristiche di una pista molto tecnica, lunga 4185 metri con 5 curve a sinistra e 9 a destra.

Le scelte Pirelli per Le Mans

La Moto2 avrà la SC3 anteriore, la Moto3 invece ritroverà la C1096, già vista sia ad Austin che a Lusail. Stiamo parlando di due mescole dure (ce ne saranno quattro per pilota) da affiancare alla gamma standard per i GP: SC1 e SC2 anteriori per entrambe le categorie, più le posteriori SC0 e SC1 per la Moto2 e SC1-SC2 per la Moto3. In caso di pioggia, non inusuale nell’appuntamento in Francia, Pirelli metterà a disposizione le SCR1 sia all’anteriore che al posteriore per entrambe le categorie. Da ricordare poi la novità annunciata di recente: i quattro piloti che passeranno dalla Q1 alla Q2 avranno una gomma extra della mescola da loro preferita (qui i dettagli).

Il commento di Giorgio Barbier

“Non abbiamo mai corso a Le Mans con il Motomondiale, ma il Circuito Bugatti non ci è nuovo” ha dichiarato il direttore racing moto Pirelli. “Abbiamo partecipato a diverse edizioni della 24 Ore di Le Mans moto, vincendone negli ultimi anni ben 6 con il Team SRC Kawasaki France. Questo tracciato non riserva particolari insidie per i pneumatici, l’unica incognita è sempre quella del meteo. Anche se siamo già a maggio, questa zona è soggetta a importanti escursioni termiche tra notte e giorno.” Si spiega così la riproposizione della gamma più ampia, una sorta di ‘precauzione’ in più. “Il layout della pista è un mix di curvoni ad alta velocità e violente staccate. Essendo la prima volta con queste categorie, sarà interessante vedere quali saranno le mescole più utilizzate.”

