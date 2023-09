Moto3 Catalunya, Prove 2: il guizzo di Ortola, Bertelle top Italia

La zampata di Ivan Ortola in questa seconda sessione Moto3 in Catalunya. L’alfiere MTA è il più veloce del secondo turno di prove di giornata, seguito dal super rookie Collin Veijer. La bella notizia è che ci sono sempre quattro ragazzi italiani in zona Q2: considerando che per domani è prevista pioggia, l’accesso al secondo turno di qualifiche sembra già garantito. Ecco com’è andato il turno.

Moto3 Prove 2

Ripartiamo da Masia al comando, con quattro italiani provvisoriamente in top 14 (tempi e cronaca). Secondo ed ultimo turno del venerdì a Barcellona, sotto un cielo parzialmente nuvoloso e con temperature di 27° C, 43° C sull’asfalto. Non va benissimo però per Ayumu Sasaki, incappato in una scivolata alla curva 7 nella prima parte del turno, anche se poi è ripartito senza problemi. Turno piuttosto frizzante, anche se non tutti riescono a fare meglio rispetto al mattino. È il caso ad esempio di Bertelle, Fenati e Nepa, anche se questo mancato miglioramento non influisce sulla loro permanenza nelle 14 posizioni utili per la Q2. Se la pioggia fosse confermata, loro tre e Rossi non dovrebbero temere per l’accesso alla seconda sessione di qualifiche, cosa che invece il rookie Farioli dovrà cercare di conquistarsi.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Angeluss MTA Racing