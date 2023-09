Moto3 Catalunya, Prove 1: quartetto Italia in evidenza, giù Moreira

Fine settimana in Catalunya nel segno di Jaume Masia. Il pilota Leopard, reduce da uno zero per un problema tecnico, è determinato a rifarsi e comincia col piede giusto il weekend di casa. Miglior crono e con ben sei decimi di margine su Deniz Oncu, reduce dal trionfo in Austria, ma iniziano bene anche i nostri portacolori. Ce ne sono ben quattro in top 10 alla fine di questa prima sessione Moto3 del weekend catalano, si tiene nelle zone alte anche il leader iridato. Ecco com’è andata.

Alla vigilia di queste prime prove Moto3 sono arrivate due ufficialità. Stefano Nepa rimarrà in Angeluss MTA Racing per un’altra stagione, unico italiano finora certo di un contratto per il 2024. C’è poi anche la conferma che David Almansa debutterà a tempo pieno nel Mondiale Moto3. L’annuncio è arrivato da Snipers Team, che ha deciso di puntare sul giovane ed interessante pilota spagnolo.

Due wild card per questo Gran Premio in Catalunya. Il primo è proprio David Almansa, al via con i colori del suo team Finetwork MIR Racing (in appoggio a Intact GP). Terza occasione mondiale poi per il thailandese Tatchakorn Buasri, nuovamente schierato come terza punta in Honda Team Asia. È un primo turno piuttosto tranquillo, per il momento sotto il sole ma le condizioni potrebbero cambiare nelle sessioni successive… Alla fine emerge Jaume Masia, che piazza la zampata con un ampio margine su Deniz Oncu, primo degli inseguitori in queste Prove 1, terza piazza nelle mani di Matteo Bertelle. A referto sul finale un incidente alla curva 14 per Diogo Moreira: il pilota brasiliano inizialmente appare dolorante, finché non si rialza e non se ne va sulle sue gambe.

