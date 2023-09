MotoGP, Bagnaia: “Marquez in Pramac? Sarebbe un bene per lui”

Salvo colpi di scena clamorosi, Marc Marquez sarà ancora un pilota del team Repsol Honda nel 2024. Rispetterà il contratto firmato nel febbraio 2020, poi si vedrà. In questi mesi non sono mancati i rumors su un divorzio anticipato per andare in KTM, che ha sempre negato che esistesse tale possibilità. E recentemente si è anche parlato del team Pramac, che ha incassato il no di Marco Bezzecchi e che deve ancora annunciare il sostituto di Johann Zarco.

MotoGP, Marquez nel team Pramac? Risponde Bagnaia

Il posto nel team Pramac sembra destinato a Franco Morbidelli, la stessa Ducati ha ammesso che il pilota romano è molto gradito e che c’è una trattativa in corso. Presto dovrebbero esserci novità in tal senso.

Durante la conferenza stampa a Montmelò, a Francesco Bagnaia è stato chiesto se un eventuale passaggio di Marquez in Pramac sarebbe un bene per lo sport. La risposta del campione del MotoGP è stata secca: “Non so se sarebbe un bene per lo sport, ma per lui sicuramente sì“. Parole che hanno scatenato delle risate in sala stampa.

Marc aspetta il test di Misano

Salire su una Ducati oggi rappresenta la migliore soluzione per qualsiasi pilota, ma Marquez deve concentrarsi sulla Honda adesso. Nella sua testa c’è una data importante: lunedì 11 settembre. In quella giornata si disputerà un test MotoGP a Misano Adriatico. Sarà l’occasione di provare il primo prototipo versione 2024, anche se non sarà quello definitivo.

Marc a proposito dell’appuntamento presso il circuito intitolato a Marco Simoncelli si è così espresso: “Vediamo cosa succederà. Nel test a Misano inizi a capire come potrà essere la nuova moto, quindi non vedo l’ora di provarla. Valuterò il lavoro degli ingegneri e le performance della moto“. Spera che la Honda non lo deluda.

