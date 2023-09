MotoGP, Jorge Martin: “Valentino Rossi più convincente di Ducati”

Nel weekend di casa in Catalunya Jorge Martin proverà ad accorciare le distanze in classifica da Francesco Bagnaia, leader del campionato MotoGP a +62 punti. Il madrileno del team Pramac Racing non può concedersi distrazioni se vuole continuare a coltivare il sogno iridato. Nella conferenza stampa del giovedì parla anche delle vicende di mercato, con Marco Bezzecchi che ha preferito tenersi una Ducati non ufficiale per la prossima stagione pur di non lasciare il team di Valentino Rossi.

La corsa al titolo mondiale

Nella seconda parte di questo Mondiale il numero 89 punta a migliorarsi nelle qualifiche per tentare di fare un altro step personale. Non riesce ancora a sfruttare quello che è stato uno dei suoi punti di forza nel 2022, complice anche una serie di eventi sfortunati come “bandiere gialle, una caduta ad Assen… Mi manca quell’ultimo decimo per la pole, troveremo la soluzione“. Anche se non riesce a confermarsi sul giro secco, Jorge Martin ha migliorato sensibilmente le prestazioni in gara, con due podi e una vittoria nelle gare della domenica, quattro podi e due vittorie nelle Sprint. “L’anno scorso ho sofferto molto nei sorpassi. Adesso sono sicuro che quando vedono l’89 sul tabellone cominciano a tremare“.

La scelta “irrazionale” di Bezzecchi

Affrontando il capitolo mercato, Martin si è detto sorpreso dal rinnovo di Marco Bezzecchi con il Team Mooney VR46 Racing Team. Una decisione che non comprende appieno visto che Ducati e Pramac gli hanno offerto una moto factory. “Sono rimasto molto sorpreso. Rinunciare ad una moto ufficiale per una precedente… non credo abbia molto senso. Alla fine ha valorizzato più il lato umano che la moto stessa“. Per Jorge l’influenza di Valentino Rossi è stata più forte di quella che la Ducati potrebbe esercitare su un Bezzecchi che, salvo cambio dell’ultimo minuto, nel 2024 guiderà una Desmosedici GP23. “Penso che Valentino lo abbia convinto più della Ducati. Alla fine è stata la sua squadra a convincerlo“.

Il prossimo compagno di squadra

In Austria, dopo aver terminato la gara di domenica, Pramac Racing ha ufficializzato l’addio di Johann Zarco al termine di questa stagione per passare in LCR Honda. Dal prossimo anno ci sarà Franco Morbidelli a fare coppia con il madrileno che si appresta ad una nuova sfida interna. “Non mi interessa, è una situazione simile a quello che ho io. Alla fine mi concentrerò nel vedere chi è il migliore in Ducati e provare a confrontarmi con lui“. Sulla possibilità remota di vedere Marc Marquez nel suo box afferma: “Non mi importerebbe, penso a me stesso. So di avere una moto competitiva e per questo resto in Ducati, altrimenti cambierei casa. Marquez farà ciò che è meglio per lui“.

