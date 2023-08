Moto3: Stefano Nepa e Angeluss MTA insieme anche nel 2024

Un binomio tricolore che rinnova la sua collaborazione in Moto3. Stefano Nepa continuerà a vestire i colori di Angeluss MTA Racing anche nella stagione 2024 nella classe minore del Motomondiale. Attualmente 10° in classifica generale, Nepa è il migliore dei piloti italiani della categoria, schierato da un team in piena competizione per il titolo a squadre. Alla vigilia delle prime prove per il GP di Catalunya arriva l’ufficialità.

Nepa-MTA, l’annuncio

“Abbiamo un annuncio speciale: Angeluss MTA rinnova la collaborazione professionale per il terzo anno di fila con Stefano Nepa, attuale miglior italiano nella classifica classe Moto3! Siamo felicissimi di continuare con Stefano, un talento dalla forte determinazione e professionalità. Forza team!” Con questa nota la squadra del proprietario Alessandro Tonucci e della team manager Aurora Angelucci ha confermato per un’altra stagione il pilota abruzzese. L’obiettivo è sottinteso: Nepa e MTA Racing mirano ad arrivare a lottare costantemente nelle zone alte della classe minore del Motomondiale. Questo si vedrà l’anno prossimo, ora si guarda alla seconda metà di stagione 2023 con tranquillità. A partire da Barcellona e Misano, in cui Nepa vuole fare molto meglio rispetto all’Austria (la nostra intervista).

Obiettivi stagionali

Ricordiamo sempre che Stefano Nepa, pur in condizioni nettamente migliori, fisicamente ancora risente dell’infortunio di Sepang 2022, a cui aggiungere un altro guaio nell’incidente del GP Austin. Proprio quello è il suo unico zero stagionale, delle gare concluse il peggior risultato è il 15° posto a Jerez, il migliore invece è il 6° posto in Argentina. La squadra tricolore poi guarda anche la classifica a squadre. Dopo il GP in Austria si mantiene sempre sul podio, pur con un distacco leggermente cresciuto. Angeluss MTA Racing occupa il 3° posto con 174 punti, dietro a Red Bull KTM Ajo (189 punti) e Liqui Moly Husqvarna Intact GP (182 punti).